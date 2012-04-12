تولید فولاد در کشور به 30 میلیون تن می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانگیری عصر پنجشنبه در نشست مشترک کنسرسیوم فولاد صنعت بناب افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد خام در کشور 12 تا 15 میلوین تن است در صورتی که نیاز مصرف داخل ایران بیش از 20 میلیون تن است و این یعنی با همه ذخایری که در کشور داریم، بازهم هشت میلیون تن فولاد وارد می کنیم.

وی ادامه داد: با یک برنامه ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت مواد اولیه معدنی موجود می توان در مدت پنج سال آینده ظرفیت تولید فولاد کشور را به بیش از 30 میلیون تن افزایش داد که در این صورت نیاز صادرات کشور هم تأمین می شود.

رئیس هیئت مدیره فولاد صنعت بناب یکی از استراتژی های جدی مجتمع فولاد بناب را استفاده از مدیریت مشارکتی و سهیم کردن کارکنان این مجموعه در عواید و سهام مجتمع اعلام کرد و گفت: مجتمع را به مرحله ای خواهیم رساند که کارکنان مجموعه احساس مالکیت کنند.

وی تصریح کرد: هدف و برنامه بعدی ما رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید در کوتاهترین مدت ممکن و ایجاد و توسعه بخشهای مختلف تولیدی در سال جاری است که با این کار مجموعه فولاد بناب احیاء خواهد شد.

جهانگیری با درخواست از دولت برای حمایت جدی از مجتمع فولاد بناب گفت: با وضعیت تسهیلات بانکهای خصوصی امکان توسعه بیشتر در کشور وجود ندارد و باید موضوع حمایت جدی دولت از بخشهای خصوصی و سرمایه گذاران نهادینه شود تا بتوانیم جایگاه صنعت فولاد بناب در فرابورس و واگذاری بخشی از سهام آن به عموم مردم را تحقق بخشیم.

وی تاکید کرد: باید معنای واقعی حمایت از سرمایه گذار به صورت جدی در جامعه نهادینه شود و اگر استراتژی تولید پنج میلیون تن فولاد را در بناب داریم، به طور قطع حمایت همه جانبه مسئولان استان، کشور و منطقه را طلب می کند.

جهانگیری اظهارامیدواری کرد: با راه اندازی بخشهای جدید مجتمع، مجتمع فولاد بناب به قطب تولید فولاد در منطقه تبدیل شود.