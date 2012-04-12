صدور پروانه بهره برداری آب معدنی و موافقت ایجاد منطقه گردشگری در بخش آسارا

مسحن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صدور اولین پروانه بهره برداری آب معدنی و ایجاد منطقه گردشگری نویدهای مهم توسعه بخش آسارا است.



وی در خصوص نویدهای مهم توسعه بخش آسارا در کارگروه پنجره استانداری البرز افزود: این کارگروه دو مصوبه اجرایی شد که در راستای توسعه بخش آسارا بسیار تاثیر گذار است.



بخشدار آسارا ادامه داد: صدور اولین پراوانه بهره برداری آب معدنی در روستای حسنکدره و موافقت ایجاد منطقه گردشگری در شهرستانک و الزام همکاری ادارات کل مربوطه با طرح مذکور از جمله این دو مصوبه است.

