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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۴۲

محمدی:

صدور پروانه بهره برداری آب معدنی و موافقت ایجاد منطقه گردشگری در بخش آسارا

صدور پروانه بهره برداری آب معدنی و موافقت ایجاد منطقه گردشگری در بخش آسارا

کرج - خبرگزاری مهر: بخشدار آسارا از صدور اولین پروانه بهره برداری آب معدنی و موافقت ایجاد منطقه گردشگری در بخش آسارا خبر داد.

مسحن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صدور اولین پروانه بهره برداری آب معدنی و ایجاد منطقه گردشگری نویدهای مهم توسعه بخش آسارا است.

وی در خصوص نویدهای مهم توسعه بخش آسارا در کارگروه پنجره استانداری البرز افزود: این کارگروه دو مصوبه اجرایی شد که در راستای توسعه بخش آسارا بسیار تاثیر گذار است.

بخشدار آسارا ادامه داد: صدور اولین پراوانه بهره برداری آب معدنی در روستای حسنکدره و موافقت ایجاد منطقه گردشگری در شهرستانک و الزام همکاری ادارات کل مربوطه با طرح مذکور از جمله این دو مصوبه است.
 

کد مطلب 1575466

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