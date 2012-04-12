۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۳۲

مصوبات شورای عالی اشتغال در هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نشست مشترک شورای عالی اشتغال و کارگروه اشتغال استان هرمزگان به ریاست معاون اول رئیس جمهور با مصوباتی برای توسعه و آبادانی و ایجاد فضای کسب و کار در این استان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه موارد متعددی به منظور رفع بیکاری در استان هرمزگان اتخاذ شد که اهم این موارد عبارتند از:

1- تصویب سند توسعه اشتغال استان که نقشه راه رفع مشکل بیکاری در استان است؛

2- اختصاص مبلغ 18 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به طرح های اشتغالزا در استان؛

3- اختصاص مبلغ 30 میلیارد تومان در قالب وجوه ارائه شده برای اشتغال تعاونی‌های فارغ‌التحصیلان و زنان سرپرست خانوار؛

4- اختصاص مبلغ 50 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای توسعه مشاغل خانگی و طرح های خوداشتغالی و کسب و کار خرد در سال 1391؛

5- اختصاص باقیمانده تسهیلات مصوب سال‌های قبل (84 تا 90) به مبلغ 300 میلیارد تومان برای طرح های صنعتی و معدنی مصوب کارگروه اشتغال استان.

 

