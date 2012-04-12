مصوبات شورای عالی اشتغال در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه موارد متعددی به منظور رفع بیکاری در استان هرمزگان اتخاذ شد که اهم این موارد عبارتند از:
1- تصویب سند توسعه اشتغال استان که نقشه راه رفع مشکل بیکاری در استان است؛
2- اختصاص مبلغ 18 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به طرح های اشتغالزا در استان؛
3- اختصاص مبلغ 30 میلیارد تومان در قالب وجوه ارائه شده برای اشتغال تعاونیهای فارغالتحصیلان و زنان سرپرست خانوار؛
4- اختصاص مبلغ 50 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای توسعه مشاغل خانگی و طرح های خوداشتغالی و کسب و کار خرد در سال 1391؛
5- اختصاص باقیمانده تسهیلات مصوب سالهای قبل (84 تا 90) به مبلغ 300 میلیارد تومان برای طرح های صنعتی و معدنی مصوب کارگروه اشتغال استان.
