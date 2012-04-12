امسال 2.5 میلیون تن فولاد در مجتمع فولاد بناب تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، ناصر تقی زاده عصر پنجشنبه در جمع اعضای جدید هیئت مدیره این مجتمع و مسئولان شهرستان بناب از اشتغال به کار یک هزار و 900 نفر در این مجتمع خبر داد و گفت: با بهره برداری از طرحهای جدید مجتمع ظرفیت اشتغال و تولید را در این مجتمع بالا ببریم.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: امیدواریم با تأسی از شعار معظم له بتوانیم تولید خود را در این مجتمع به ظرفیت واقعی خود افزایش دهیم.

وی افزود: ظرفیت تولید فولاد نورد مجتمع فولاد بناب 2.5 میلیون تن و ظرفیت تولید ذوب 700 تا 900 هزار تن است که امیدواریم شاهد تحقق این ظرفیت اسمی در مجتمع فولاد بناب باشیم.

مدیرعامل مجتمع فولاد بناب گفت: امیدواریم با همت دوستان و حمایت مسئولان استان، کشور و شهرستان به صورت عملی شاهد تحقق شعار مقام معظم رهبری در تولید ملی باشیم و به آن جامه عمل بپوشانیم.

وی افزایش تولید فولاد را از جمله برنامه های مجتمع در سال جاری اعلام کرد و گفت: به طور قطع با مساعدت مسئولان شاهد تحقق برنامه های پیش بینی شده در مجتمع فولاد بناب خواهیم بود و با از سرگیری فعالیت خطوط تولید در این مجتمع، میزان تولید سالانه مجتمع را به رقم پیش بینی شده افزایش خواهیم داد.