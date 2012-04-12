  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۵۴

تقی زاده:

امسال 2.5 میلیون تن فولاد در مجتمع فولاد بناب تولید می شود

امسال 2.5 میلیون تن فولاد در مجتمع فولاد بناب تولید می شود

بناب - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جدید مجتمع فولاد بناب گفت: امسال با بهره برداری از تمام ظرفیت اسمی این مجتمع و تولید 2.5 میلیون تن فولاد، خواسته رهبر انقلاب را در سال تولید ملی تحقق می بخشیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، ناصر تقی زاده عصر پنجشنبه در جمع اعضای جدید هیئت مدیره این مجتمع و مسئولان شهرستان بناب از اشتغال به کار یک هزار و 900 نفر در این مجتمع خبر داد و گفت: با بهره برداری از طرحهای جدید مجتمع ظرفیت اشتغال و تولید را در این مجتمع بالا ببریم.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: امیدواریم با تأسی از شعار معظم له بتوانیم تولید خود را در این مجتمع به ظرفیت واقعی خود افزایش دهیم.

وی افزود: ظرفیت تولید فولاد نورد مجتمع فولاد بناب 2.5 میلیون تن و ظرفیت تولید ذوب 700 تا 900 هزار تن است که امیدواریم شاهد تحقق این ظرفیت اسمی در مجتمع فولاد بناب باشیم.

مدیرعامل مجتمع فولاد بناب گفت: امیدواریم با همت دوستان و حمایت مسئولان استان، کشور و شهرستان به صورت عملی شاهد تحقق شعار مقام معظم رهبری در تولید ملی باشیم و به آن جامه عمل بپوشانیم.

وی افزایش تولید فولاد را از جمله برنامه های مجتمع در سال جاری اعلام کرد و گفت: به طور قطع با مساعدت مسئولان شاهد تحقق برنامه های پیش بینی شده در مجتمع فولاد بناب خواهیم بود و با از سرگیری فعالیت خطوط تولید در این مجتمع، میزان تولید سالانه مجتمع را به رقم پیش بینی شده افزایش خواهیم داد.

کد مطلب 1575470

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها