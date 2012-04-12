تظاهرات ضد آمریکایی در فاریاب افغانستان/ دو نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرس تی وی لحظاتی قبل در خبری فوری اعلام کرد که در پی تظاهرات ضد آمریکایی و در جریان درگیریها میان نیروهای امنیتی افغانی و معترضین در ولایت فاریاب در اعتراض به کشته شدن یک معلم دو نفر کشته شدند.

هنوز به جزئیات این تظاهرات و تعداد مجروحین اشاره نشده است اما گفته می شود که نظامیان آمریکایی به سوی یک غیرنظامی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان تیراندازی کرده و وی را کشتند که همین موضوع خشم افغانی ها را برانگیخته است.

رئیس پلیس ولایت قندهار اعلام کرد که این مرد درحالی که با دخترش در جاده ای در حال حرکت بود، مورد هدف نیروهای آمریکایی قرار گرفت اما دخترش موفق به فرار شد. این درحالیست که ایساف هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.