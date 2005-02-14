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۲۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۰۳

قهرمانان جام تختي 3 هزار دلار جايزه مي گيرند

به قهرمانان مسابقات كشتي جام جهان پهلوان تختي 3 هزار دلار جايزه تعلق خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار " مهر" براساس تصميم فدراسيون كشتي به قهرمانان وزن هاي هفت گانه كشتي آزاد و فرنگي جام جهان پهلوان تختي مبلغ 3 هزار دلار جايزه ، به نايب قهرمانان دو هزار دلار جايزه و به نفرات سوم هر وزن هزار دلار جايزه اهدا خواهد شد. جوايز جام تختي از محل بودجه ارزي سازمان تربيت بدني تامين مي شود .
گفتني است در جام تختي جايزه تيمي اهدا نخواهد شد. رقابت هاي كشتي آزاد و فرنگي جام تختي در روزهاي 12 تا 14 اسفند ماه سال جاري در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 157548

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