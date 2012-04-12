کشورهای آمریکای لاتین از آرژانتین بر سر تملک مالویناس حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرس تی وی گزارش داد که کشورهای آمریکای لاتین حمایت خود را از آرژانتین در مناقشه طولانی مدت این کشور با انگلیس بر سر جزایر مالویناس اعلام کردند.

در نشستی با عنوان "مالویناس، رویای آمریکای لاتین" که از سوی "مدرسه ملی دولت" آرژانتین در بوینس آیرس، پایتخت این کشور برگزار شد، دیپلمات‌ها و مقام‌های کشورهای این قاره پشتیبانی خود را از موضع آرژانتین در قبال حاکمیت بر جزایر مالویناس اعلام و از "نظامی کردن" مجمع الجزایر جنوب اقیانوس اطلس از سوی انگلیس انتقاد کردند.

"نیکولاس لینچ" سفیر پرو در آرژانتین به خبرنگار پرس تی‌ وی گفت: همگرایی عنصر مهمی برای رسا شدن صدای ما است و نقش مهمی در جهان ایفا می کند و به پیشرفت واقعی دست می یابد. اگر ما برای دفاع از آرمان مالویناس، توسعه کشورهای خود و نیز تقویت دموکراسی ‌های خود متحد نباشیم، آینده ‌ای نخواهیم داشت.

سازمان‌های منطقه در آمریکای لاتین همچون بازار مشترک جنوب (مرکوسور)، اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی (اوناسور)و سازمان تازه تاسیس جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب نیز از موضع آرژانتین برای گفتگو و مذاکرات با انگلیس حمایت کردند.

برزیل، اوروگوئه و پاراگوئه، کشورهای عضو مرکوسور ماه دسامبر سال گذشته میلادی تصمیم گرفتند بنادر خود را به روی کشتی ‌هایی که بر فراز آن‌ها پرچم مالویناس نصب شده است، ببندند.

"کارلوس مارتینز مندوزا" سفیر ونزوئلا در آرژانتین نیز گفت: امروز، ما دولت‌ها و رهبرانی داریم که درباره ایده همگرایی آمریکای لاتین و کارائیب با یک‌دیگر همکاری می‌کنیم. اگر عبارت‌های استعماری باقی بمانند، تشکیل وحدت آمریکای لاتین و کارائیب غیرممکن است.

جزایر مالویناس یا فالکلند مورد اختلاف بریتانیا و آرژانتین است اما پس از جنگی 7 روزه که در سال 1982 بین دو کشور در گرفت این جزایر به بریتانیا تعلق پیدا کرد اما آرژانتین آن را بخشی از خاک خود می داند.

اختلافات بین دو کشور از سال 2010 از زمانی که انگلیس اقدام به اکتشاف نفت در اطراف این جزایر کرد و چند ماه پیش هم کشتی های نظامی خود را به این سوی این منطقه گسیل داشت افزایش پیدا کرده است.