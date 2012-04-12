  1. بین الملل
۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۵۷

قاتل نوجوان سیاهپوست در فلوریدا به قتل غیرعمد متهم شد

قاتل نوجوان سیاهپوست در فلوریدا به قتل غیرعمد متهم شد

"گئورگ زیمرمان" قاتل "تریوان مارتین" نوجوان 17 ساله سیاه پوست آمریکایی به قتل غیر عمد متهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادستان این پرونده در یک کنفرانس خبری در فلوریدا همچنین از تسلیم شدن قاتل این نوجوان سیاه پوست و انتقال وی به زندان خبر داد.

زیمرمان مدعی شده که در دفاع از خود "تریوان مارتین" را به قتل رسانده و پلیس و مقامات فدرال نیز وی را بازداشت نکرده اند.

مارتین در تاریخ 26 فوریه به دست زیمرمان کشته شد. وی در هنگام کشته شدن یک لیوان چای و خوراکی در دست داشت.

خانواده مارتین در اظهاراتی از فشار پلیس برای صرف نظر از شکایت علیه نیروهای امنیتی خبر داده و اعلام کردند که مقامات محلی همچنان تلاش دارند تا مرگ مارتین را یک امر طبیعی جلوه داده و موضوع "دفاع از خود" را همچنان داغ نگه دارند.

"بیل لی" رئیس پلیس فلوریدا به دلیل افزایش اعتراضات مردمی و انتقادات مردم از وی به دلیل آنچه درباره دلیل کشته شدن نوجوان 17 ساله بیان کرده بود از سمت خود استعفا کرد.

لی دفاع از خود را دلیل کشته شدن این نوجوان سیاه پوست عنوان داشته و مقام محلی را بیگناه دانسته بود.
 

کد مطلب 1575483

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