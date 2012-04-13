۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

اولین کتاب شهدای زن استان مرکزی رونمایی شد

اراک - خبرگزاری مهر: اولین کتاب شهدای زن استان مرکزی با عنوان " شمیم بهشت" با حضور نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و جمعی از مسئولین استان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری عصر پنج شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب شمیم بهشت افزود: محتویات این کتاب طی دو سال جمع آوری و با تیراژ یک هزار نسخه به چاپ رسیده است.

اشرف جواهری با بیان اینکه در صورت پیدا کردن اسناد جدید از زنان شهید استان مرکزی این کتاب چاپ دوم هم خواهد داشت، اظهار داشت: استان مرکزی 89 زن شهید تقدیم این انقلاب کرده است و در صورت قلم افتادگی نام شهیدان زن استان مطلعات می‌توانند با مراجعه به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی واقع در حوزه معاونت عمرانی استانداری واقع در کوی مسکن با دادن مشخصات این شهیدان، اقدام کنند تا نام و سرگذشت این شهدا در جلد دوم کتاب درج شود.

