کنگره بین‌ المللی باستان ‌شناسی جنوب آسیا در زاهدان برگزار می شود

دبیر علمی و اجرایی چهارمین کنگره بین المللی باستان شناسی جنوب آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این کنگره به میزبانی پژوهشکده علوم و باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان طی سه روز از تاریخ 27 تا 29 فروردین ماه در سه تالار امام رضا (ع)، فردوسی و ملاصدرا برگزار می ‌شود.

مهدی مرتضوی گفت: چهارمین کنگره بین ‌المللی باستان شناسی جنوب آسیا با حضور بیش از 50 تن از پژوهشگران و اساتیدی از کشورهای هند، لهستان، تایلند، پاکستان، آلمان، مالزی، سوئد، استرالیا، آمریکا، فرانسه و روسیه برگزار می‌ شود.

وی افزود: براساس قرارداد همکاری باستان شناسی بین دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن علوم باستان شناسی مستقر در پونای هند این همایش در زاهدان برگزار می شود.

رئیس پژوهشکده علوم و باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان همچنین گفت: اولین مجله علمی پژوهشی باستان شناسی انگلیسی زبان ایران توسط این دانشگاه منتشر شده و مورد حمایت انجمن پونای هند قرار دارد.

وی بیان داشت: از مهم ‌ترین مطالب و موضوعات قابل بررسی در این کنگره می ‌توان به مطالعه تغییرات بارش و دمای سالانه در جنوب آسیا، مطالعه راهبردی جاذبه ‌های اکوتوریستی جنوب شرق ایران (سیستان و بلوچستان)، فضاهای گردشگری باستان شناسی جزایر خلیج فارس و نقش آن در توسعه همگرایی فرهنگی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد.

وی افزود: برای شرکت در این همایش 412 نفر ثبت نام و 362 مقاله ارسال شده است که در مرحله نخست 262 مقاله پذیرفته شد.

وی اظهار داشت: پس از بررسی های کارشناسی از مجموع مقالات رسیده، 230 مقاله برای ارائه در این کنگره منتشر شده است.

مرتضوی گفت: بازدید از اماکن باستانی سیستان و بلوچستان یکی از برنامه‌ های جنبی این کنگره خواهد بود.