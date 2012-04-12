به گزارش خبرنگار مهر،سید میثم آرامن عصر پنجشنبه در آئین راه‌اندازی این طرح اظهار داشت: تبیان بوشهر در راستای توسعه فعالیتهای تبلیغی در فضای مجازی با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا به نسل جوان، نوجوان و اقشار مختلف جامعه، اقدام به راه‌اندازی تبیان مساجد کرده است.

مدیر موسسه تبیان بوشهر ادامه داد: در راستای اهداف بلند فرهنگی و دینی خود که همان توسعه فعالیت‌های تبلیغ دین در فضای مجازی و مسایل ناب و اعتقادی دین مبین اسلام همراه با آخرین تکنولوژی روز دنیا به نسل جوان، نوجوان و اقشار مختلف جامعه، اقدام به راه اندازی تبیان مساجد کرده است.

آرامن افزود: در فاز اول این طرح تعدادی از مساجد راه‌اندازی می‌شوند و کاربران به راحتی می‌توانند با مراجعه به مساجد تحت پوشش این طرح از خدمات موسسه تبیان بوشهر استفاده کنند.

وی اضافه کرد: به منظور ارائه خدمات اینترانتی وایرلس (Wireless) دکل فرستنده آن با ارتفاع 40 متر در بالای ساختمان اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر راه اندازی شده که از لحاظ قطعات و تجهیزات استفاده شده از جدیدترین ابزار و تکنولوژی نوین استفاده شده است و پروتکل اجرایی آن جزو آخرین فن آوری های روز دنیا است.

مدیر موسسه تبیان بوشهر ادامه داد: این خدمات با نصب یک دکل در مساجد قابل استفاده است و در فاز اول اجرایی آن مساجد فعال و محوری و شارع جهت دسترسی آسان تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که با این اقدامات قدمی در راه اعتلای فرهنگی و دینی خود که همانا وظیفه ملی و میهنی و دینی تک تک افراد جامعه است، برداشته باشیم و بتوانیم پاسخگوی خواسته های جوانان باشیم.