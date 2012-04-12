کی روش در ورزشگاه فولادشهر/ درگیری لفظی کریمی و بیک زاده

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان در چارچوب مسابقات هفته سی ام مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به شرح زیر است:

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشور پیش از آغاز بازی به ورزشگاه فولادشهر آمده و از نزدیک فوتبال را تماشا می کرد. کی روش به محض ورود به ورزشگاه فولاد شهر با تشویق هواداران سپاهان مواجه شد و هواداران از او خواستند که رحمان احمدی را به تیم ملی دعوت کند.

محسن بنگر و حسن اشجاری بازیکنان تیم سپاهان که به دلیل محرومیت و مصدومیت نتوانستند سپاهان را در این بازی همراهی کنند به ورزشگاه فولادشهر آمده و از سکوهای این ورزشگاه مشغول تماشای بازی بودند. بنگر پیش از آغاز مسابقه هم در زمین چمن ورزشگاه حضور پیدا کرد و با بازیکنان تیمش خوش و بش کرد.

ورود افراد غیرمسئول به جایگاه خبرنگاران ورزشگاه فولادشهر اصفهان قابل توجه بود و ورود این افراد کار خبرنگاران را برای اطلاع رسانی سخت کرده بود.

در یکی از صحنه ها علی کریمی بازیکن پرسپولیس با هاشم بیگ زاده بازیکن سپاهان درگیری لفظی پیدا کرد.

هواداران سپاهان بعد از به ثمر رسیدن گل اول سپاهان سرود قهرمانی خواندند. همچنین شادی محمدنوری بازیکن تیم پرسپولیس بعد از به ثمر رسیدن گل این بازی به طرف سن های ورزشگاه رفت و شادی خود را با هواداران تیم پرسپولیس تقسیم کرد.

برونو سزاکورآ مهاجم برزیلی تیم سپاهان در این بازی نتوانست هیچ گونه گلی وارد دروازه پرسپولیس کند.اما او با دریافت یک کارت زرد به دلیل اعتراض به داوری سه کارته شده و از حضور در بازی آینده تیمش مقابل فولاد خوزستان محروم شد. با وجود هماهنگی های به عمل آمده برای ورود همه هواداران سپاهان به داخل ورزشگاه نزدیک به دو هزار نفر از هواداران این تیم اصفهانی نتوانستند وارد ورزشگاه فولادشهر شوند.

بازیکنان تیم سپاهان پس از پایان بازی و با ناراحتی، ورزشگاه فولادشهر را ترک کرده و با تاسف به سئوالات خبرنگاران رسانه های گروهی پاسخ می دادند.

سعید آذری مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن در ورزشگاه فولادشهر حضور پیدا کرده و بازی را از نزدیک تماشا می کرد.

این دیدار با نتیجه تساوی یک بریک به پایان رسید.