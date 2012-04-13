برپایی نمایشگاه "حج و زیارت" / ابلاغ حداقل دستمزد سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب "حج و زیارت" در پژوهشکده حج در شهر مقدس قم برپا شد.



مسئول کتابخانه تخصصی پژوهشکده حج با اعلام این خبر اظهار داشت: این نمایشگاه در این پژوهشکده با هدف به نمایش گذاشتن آثار جدید و منابع اصلی حج و زیارت برپا شده است و به مدت 20 روز در این مرکز دائر خواهد بود.



حجت‌الاسلام علی احمدی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 14 هزار کتاب تاریخی با موضوع حج و زیارت شامل اماکن و بخش‌های مختلف در کتابخانه تخصصی حج و زیارت وجود دارد، افزود: هر سال حدود 3 هزار جلد کتاب جدید به این کتابخانه افزوده می‌شود که برخی از آن‌ها از کشورهای اسلامی تهیه شده و در اختیار محققان و پژوهشگران قرار می‌گیرد.



ثبت 14 هزار عنوان کتاب در نرم افزار الکترونیکی کتابخانه پژوهشکده حج



احمدی از ثبت 14 هزار و 200 عنوان کتاب در نرم‌افزار الکترونیکی این مرکز به نام آذرخش خبر داد و تصریح کرد: هم‌اکنون جستجوی تمام عناوین این کتاب‌ها با نام محقق، پژوهشگر و مشخصات کتاب در سامانه وجود دارد و کاربران می‌توانند از این طریق از آثار موجود در این کتابخانه بهره بگیرند.



وی از تهیه 400 عنوان کتاب جدید تخصصی حج و زیارت از کشور عربستان در سال 1390 خبر داد و افزود: همچنین در سفری که حجت‌الاسلام معراجی به کشورهای اسلامی داشت 300 عنوان کتاب جدید خریداری شده است که به زودی در اختیار محققان و پژوهشگران حوزوی و دانشگاه قرار می‌گیرد.



مهلت بازدید از نمایشگاه کتاب "حج و زیارت" تا دهم اردیبهشت ماه



مسئول کتابخانه تخصصی پژوهشکده حج گفت: محققان و پژوهشگران می‌توانند از جدیدترین آثار گردآوری شده از سوی پژوهشکده حج تا 10 اردیبهشت ماه بازدید کنند.



وی یادآور شد: با توجه به محدود بودن منابع تهیه شده که این کتاب‌ها به عنوان مرجع اصلی به حساب می‌آیند و همچنین به زبان عربی هستند، فروش آن امکان‌پذیر نیست و محققان عزیز می‌توانند پس از افزون این منابع به کتابخانه تخصصی حج و زیارت برای کارهای تحقیقی از این منابع بهره بگیرند.



احمدی افزود: زمان بازدید از نمایشگاه تخصصی کتاب حج و زیارت هر روز از ساعت 7 و 30 دقیقه تا 14 و از ساعت 16 تا 20 بوده و این نمایشگاه به نشانی قم، خیابان سمیه، روبه‌روی مسجد حضرت خدیجه، پژوهشکده حج واقع شده است.



ابلاغ حداقل دستمزد سال 91



مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه سال 91 و هم چنین سایر سطوح دستمزدی اعلام شد.



سید مجتبی موسوی با اعلام این خبر افزود: بر این اساس حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی به استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع، در سال 91 مبلغ 129 هزار و 900 ریال اعلام شده است.



وی گفت: سایر سطوح دستمزدی نیز طبق همین مصوبه، معادل 7 درصد به علاوه رقم ثابت 12 هزار و 93 ریال افزایش پیدا می کند، البته مشروط به اینکه از حداقل دستمزد روزانه سال کمتر نباشد و همچنین پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت آنان در سال 90 از رقم 110 هزار و یکصد ریال بیشتر بوده، همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش پیدا می کند.



پرداختی به مقرری بگیران بیمه بیکاری با رعایت حداقل دستمزد سال جاری



مدیرکل تامین اجتماعی قم درخصوص پرداختی به مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز گفت: پرداختی به مقرری بگیران بیمه بیکاری با رعایت حداقل دستمزد سال جاری خواهد بود.



وی دستمزد مقطوع روزانه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مشمول قانون تامین اجتماعی را بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل 142 هزار و نهصد ریال و سایر رانندگان معادل 168 هزار و نهصد ریال اعلام کرد و افزود: حق بیمه رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری نیز بر اساس حداقل دستمزد سال 91 محاسبه و دریافت می شود.



موسوی بیان داشت: حق بیمه سهم بیمه شدگان کارگران ساختمانی نیز بر مبنای 7 درصد حداقل دستمزد روزانه سال 91 مبلغ 272 هزار و 790 ریال اعلام شده است.



وی اظهار داشت: بر اساس این مصوبه و با در نظر گرفتن مصوبات شورایعالی و هیئت امنا تامین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه درسال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل 909 هزار و سیصد ریال تعیین می شود همچنین رعایت موضوع در ماه های 30 و 31 روزه الزامی است.



مدیرکل تامین اجتماعی قم در پایان با توجه به تاثیر میزان دستمزد اعلام شده به تامین اجتماعی در دریافت مزایا از این سازمان از جمله پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، مقرری بیکاری و حقوق بازنشستگی از کافرمایان و کارگران درخواست کرد نسبت به اعلام دستمزد واقعی و پرداخت حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی حساس باشند.



وی یادآور شد: این موضوع باعث ضایع کردن حق بیمه شدگان و لطمه به منابع صندوق تامین اجتماعی که یک صندوق بین النسلی و از مصادیق حق الناس هست می شود، علاوه بر اینکه در صورت اثبات عدم اعلام دستمزد واقعی، تبعات حقوقی نیز خواهدداشت.



بازدید پرسنل و داوطلبان جمعیت هلال احمر قم از خانه سالمندان



همزمان با هفته سلامت داوطلبان جمعیت هلال احمر قم با سالمندان مرکز فاطمیه دیدار و گفتگو کردند.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم در این بازدید گفت : یکی از کارهای زیبا و خدا پسندانه ای که اسلام به آن تأکید فراوان داشته صله رحم و دیدار از سالمندان و از کارافتادگان است و این بازدید امروز در این راستا انجام گرفته است.



خلیل الله سائلی به برپایی 2 چادر در اطراف حرم مطهر اشاره کرد و اظهار داشت : در روز جمعه 2 چادر در اطراف حرم مطهر مستقر می شود و طبق توافق صورت گرفته با انجمن مهرگان دیابت ، 2 کارشناس برای انجام تست قند خون به صورت رایگان برای عموم مردم دراین چادرها مستقر خواهند شد.



وی تصریح کرد: طبق هماهنگی های صورت گرفته تعدادی از داوطلبان نیز در هفته سلامت در 2 نوبت برای اهداء خون به مرکز انتقال خون مراجعه کردند.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم توزیع بروشورهای سلامت، انعقاد توافقنامه های بهداشتی با سازمان های غیر دولتی همسو با اهداف سلامت را از دیگر اقدامات این سازمان در هفته سلامت برشمرد.



اهدای خون توسط کارکنان اداره کل اوقاف قم



در هفته سلامت مدیر کل اوقاف و امور خیریه قم به همراه جمعی از کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه قم، از مراکز و بخش‌های گوناگون انتقال خون استان بازدید و در راستای کمک‌رسانی به بیماران نیازمند خون خود را اهدا کردند.

