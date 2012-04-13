پیکر نخستین جانباز دوران انقلاب اراک در گلزار شهدای اراک آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر این شهید ظهر پنج شنبه با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی ، جمعی از مسئولان و با حضور خانواده های شهدا و ایثارگران و جمع کثیری از مردم خداجوی شهراراک از جلوی منزلش تا گلزار شهدا تشییع شد.

حاج محمد هاشم صادقی نخستین جانباز دوران انقلاب اراک پس از 32 سال تحمل رنج و عوارض ناشی از مجروحیت به خیل یاران شهیدش پیوست.

وی در سال 1336 در شهر اراک به دنیا آمد و در مبارزات دوران شکوهمند انقلاب اسلامی همگام با امت انقلابی ایران حضوری فعال داشت و در سال 1357 در شهر اراک در جریان پیروزی انقلاب اسلامی به علت اصابت گلوله از ناحیه گردن قطع نخاع شد.

گفتنی است استان مرکزی بیش از شش هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.