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۲۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۰۲

در پاسخ به نگراني جرج بوش از توان واقعي دفاعي ايران ؛

سازمان برآورد اطلاعات ملي(NIE) آمريكا قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي ايران را مجددا ارزيابي مي كند

مقامات آمريكائي مي گويند سازمانهاي اطلاعاتي آن كشور در پاسخ به نگراني هاي جرج بوش رئيس جمهور آمريكا ارزيابي هاي خود در باره ايران را مجدداً ارزيابي مي كنند.

 به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين مقامات مي گويند: هيئت بررسي كننده اطلاعات مربوط به ايران از جمله شامل يك سازمان برآورد اطلاعات ملي(NIE) مي باشد كه هدفش جمع آوري اطلاعات لازم و جامع در خصوص قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي ايران است.

همچنين مقامات مي گويند:گزارش دومي نيز وجود دارد كه تحت عنوان"يادداشتي به دريافت كنندگان" مي باشد هدف اين گزارش نيز به روز كردن اطلاعات مربوط به تسليحات كشتار جمعي ايران است كه شامل تسليحات هسته اي، شيميائي و بيولوژيكي مي باشد.

يكي از مقامات آمريكائي كه نخواست نامش فاش شود گفت: اين ارزيابي سازما نهاي اطلاعاتي است واطلاعات در حال به روز شدن است و چند ماه طول مي كشد تا اين عمل صورت بگيرد.

لازم به ذكر است كه اخيراً نيزژنرال لنس اسميت معاون رئيس فرماندهي مركزي آمريكا گفته كه پنتاگون بطور منظم طرحهاي حمله به ايران را بررسي و مورد بازبيني قرار مي دهد اما اين يك مرحله فعال قبل از حمله نظامي به آن كشور نيست.

در همين رابطه مايكل لدين سردبير سايت خبري national review inline در مقاله اي با عنوان "سريع تر، لطفا. ايران بايد تغيير كند؛ ما بايد كمك كنيم. همين حالا." نوشت: جرج بوش در سخنراني سالانه خود گفت: من امشب به مردم ايراني مي گويم. تا زماني كه شما به دنبال آزادي خود هستيد، آمريكا از شما حمايت مي كند.

 در ادامه مطلب اين سايت خبري  آمده است: جرج بوش رييس جمهور آمريكا به مردم ايران قول داد كه واشنگتن آنان را در تلاش براي آزادي حمايت مي كند. كاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا هم در سفر خود به اروپا اين قول را بار ديگر تكرار كرد.

اين عنصرتندروي جناح نئو محافظه كاران كه بشدت طرفدارتهاجم نظامي به ايران است، در بخش ديگري از اين مقاله تاكيد مي كند كه اين دو اظهار نظر مستقيم آمريكايي ها تاثير فراواني در خاورميانه داشته و به زودي اثرات آن را مشاهده خواهيم كرد. وي مي افزايد تمام كشورهاي منطقه به سوي دموكراسي خيز برداشته اند و ايراني ها هم كه همواره به خودمختاري مغرور بوده اند، هم اكنون نمي خواهند همچون يك پديده غيرعادي جلوه كنند. آنان خواهان رييس جمهوري هستند كه با "ملاكراسي" در اين كشور مقابله كند.

اين كارشناس افراطي در وزارت دفاع آمريكا كه لانه تفكرات جنگ طلبانه نيزدرآن متمركز است، درادامه اين مقاله در وصف اوضاع ايران بدون ارائه هرگونه تصوير واقعي از وجودتكثر در افكار وانديشه گروهها واحزاب ساسي ادعا مي كند كه ايراني ها سال هاست كه براي دستيابي به آزادي تلاش مي كنند. صدها تن از طرفداران دموكراسي در ايران زنداني و شكنجه شده اند. در شش سال گذشته دهها هزار تن كشته شده اند. زن ها هر روز سنگسار مي شوند.

اين نويسنده آمريكايي كه به ادعاي برخي منابع مطلع ، عنوان كارشناس مسائل ايران ا نيز به يدك مي كشد واز همكاران موسسه صهيونيستي اينتر پرايزدر واشنگتن مي باشد درادامه اين نوشتار، آيت الله خامنه اي رهبرانقلاب اسلامي وآقاي هاشمي رفسنجاني را بزرگترين موانع ايجاد آزادي در ايران بر مي شمارد و مدعي است كه هر روز گزارش هايي مي رسد كه نشان مي دهند ايران تروريست هاي عراق را پشتيباني مي كند.

اين مقام آمريكايي كه بنظر مي رسد همانند تمام اسلاف بي منطق خود در برابر استقامت وصلابت ملت ايران هيچ گزينه اي جز هتاكي ندارد، در قسمت ديگري از اين باصطلاح مقاله پزوهشي خودبا هتك حرمت از ملت شريف ايران بي پروا اعلام كرده كه اينها نشانه هايي از ديوانگي رژيم ايران هستند.

 
کد مطلب 157550

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