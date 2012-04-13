۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

آقاجانزاده:

لاهیجان، پایتخت گردشگری جهان اسلام است / لزوم توسعه زیر ساخت ها

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان لاهیجان گفت: این شهر با داشتن یک پیشینه تاریخی پرقدمت با صبغه اسلامی همواره به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام مطرح است.

محمد آقاجانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در این شهر جاذبه های برجسته مذهبی همراه با روایت پردازی آن قابل لمس است، اظهارداشت: بسیاری از گردشگران با انگیزه مشاهده آثار بجا مانده از دل تاریخ یک سرزمین که از مذهب اصیل اسلام برخواسته عزم سفر کرده و مدتی از اوقات خود را در این شهر سپری می کنند.

وی عنوان کرد: لاهیجان با سابقه طولانی به بلندای ناریخ ایران، مسیری پرفراز و نشیب را تاکنون طی کرده و در دوره اسلامی تاریخ ایران بعنوان پایگاه تشیع، همواره نقش تاریخی و سهم به سزایی در ترویج و اشاعه آن داشته است.

فرماندار لاهیجان همچنین بر لزوم توسعه زیر ساختهای شهر نمونه گردشگری جهان اسلام تاکید کرد و گفت: این شهرستان دارای ظرفیت و پتانسیل بی بدیلی است.

وی افزود: وجود جاذبه های مختلف گردشگری و تفریحی چون استخر، بام سبز، سواحل دریا، بقعه شیخ زاهد، اماکن تاریخی و سایر موارد موجب شده که این منطقه همواره مورد توجه مسافران و گردشگران به خصوص در ایام تعطیلات باشد.

آقاجانزاده ادامه داد: در نوروز امسال بیش از 55 واحد پذیرایی مانند هتلها، مجتمع های پذیرایی، مهمانپذیرها و واحدهای پذیرایی بین راهی در این شهرستان به مسافران خدمات رسانی کردند.

وی تصریح کرد: امسال همچنین 260 کلاس در شهر لاهیجان و بیش از 22 کلاس در بخش رودبنه و مسافر کاشانه ها برای اسکان مسافران در طول ایام نوروز پیش بینی شده بود.

فرماندار لاهیجان یادآورشد: ستاد تسهیلات نوروزی این شهرستان با ایجاد امکانات و خدمات مناسب برای مسافران و گردشگران در ایام نوروز، موجبات آرامش و راحتی هرچه بیشتر آنان را فراهم تا خاطرات بسیار خوبی از این شهر داشته باشند.

شهرستان لاهیجان دارای دو بخش و دو شهر شامل مرکزی و رودبنه با 162 هزار و 898 نفر جمعیت در شرق استان گیلان واقع است.

