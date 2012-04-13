چهار تن مواد مخدر در مرزهای جنوب شرق کشور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلام نبی کوهکن اظهار داشت: مرزبانان سیستان ‌و بلوچستان که با اقدامات تروریستی صورت گرفته از فعالیت اشرار و قاچاقچیان در نوار مرزی مطلع شده بودند، در عملیاتی جداگانه ضمن طرح‌ ریزی دقیق عملیاتی به اجرای کمین در نقاط مورد نظر پرداخته و به منظور متوقف ساختن آنان سریعا وارد عمل شدند.

وی گفت: مرزداران در این درگیری با آتش پر حجم و هدفمند علیه اشرار موفق به زمین گیر کردن آنان شدند.

وی افزود: با اتمام این عملیات سخت و نفس گیر مرزداران موفق شدند ضمن به هلاکت رساندن دو تن از اشرار مسلح و توقیف یک دستگاه خودرو لندکروز یک قبضه کلت کمری و مقدار دو تن و 670 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش را کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در عملیاتی دیگر اکیپ کنترل الکترونیکی و اپتیکی هنگ مرزی زابل نیز با استفاده از دوربین‌ های حرارتی در عملیاتی مشابه موفق شدند متجاوزان مرزی که قصد ورود به خاک کشور را داشتند مشاهده کنند.

وی گفت: مرزداران در عملیات مذکور، چهار نفر از قاچاقچیان مسلح را دستگیر و یک تن و 230 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: مرزداران هنگ مرزی سراوان نیز در یک عملیات با اقدامات اطلاعاتی از دپوی محوله مواد مخدر در یکی از روستاهای هنگ مرزی آگاه و در اقدامی سریع و غافلگیرانه موفق به کشف 470 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

سردار کوهکن اظهار داشت: مرزبانان سیستان‌ و بلوچستان امسال پر قدرت ‌تر از سال‌ های گذشته در برابر قاچاقچیان، متجازوان و متخلفان مرزی خواهند ایستاد و با اجرای دقیق ماموریت، اجازه کوچک ‌ترین فعالیتی را به آنها نخواهند داد.

تغییر روند فعالیت گمرک زاهدان

ناظر گمرکات سیستان ‌و بلوچستان در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی استان گفت: یکی از برنامه‌ های سال 91 تغییر روند فعالیت گمرک زاهدان است تا این گمرک را از حالت تک واحدی و تک محصولی بودن در آوریم.

علیرضا صدری خواه افزود: با این کار در تلاشیم تا با افزایش رونق تجارت استان فعالیت آن را در نوع کالاها بیشتر و امکان صادرات کالاهایی از جمله فرش، پسته و فرآورده‌ های نفتی از گمرکات استان را فراهم کنیم.

وی بیان داشت: تلاش شده تا با سرعت هرچه بیشتر و بدون معطلی و در محیطی آرام و سالم فعالیت‌ های مربوط به ارباب رجوع انجام شود.

وی پیشنهادات بخش خصوصی، ایجاد اعتماد و احترام متقابل و صداقت کاری را در ارتباطات دو سویه بخش خصوصی و دولتی مورد تاکید قرار داد.

ناظر گمرکات سیستان ‌و بلوچستان گفت: همکاری و همدلی بخش خصوصی به خصوص اتاق بازرگانی باعث موفقیت بیش از پیش در کارها می شود.

عبدالحکیم ریگی رئیس اتاق بازرگانی سیستان ‌‌و بلوچستان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارش عملکرد اتاق در سال گذشته به بیان مشکلات خود پرداخت و از عملکرد گمرکات استان در توسعه تجارت قدردانی کرد.

برگزاری سی ‌امین دوره مسابقات فرهنگی - هنری در زاهدان

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان اظهار داشت: هفته آینده، سی ‌امین دوره مسابقات فرهنگی - هنری یادواره سال جهاد اقتصادی در زاهدان برگزار می ‌شود.

غلامرضا محمد قاسمی افزود: این دوره از مسابقات فرهنگی - هنری پرسش مهر با حضور دانش ‌آموزان منتخب استان شنبه آینده برگزار می ‌شود.

وی گفت: این دوره از مسابقات در مقطع متوسطه، در رشته‌ های سرود و هنرهای آوایی، نمایش صحنه ‌ای و نمایش عروسکی با حضور هزار و 100 دانش ‌آموز دختر و 950 دانش ‌آموز پسر برگزار می‌ شود.

وی اظهار داشت: این مسابقات در دو اردوگاه فاطمه‌ الزهرا (س) ویژه دختران و اردوگاه شهید مطهری ویژه پسران برگزار می‌ شود.

کلنگ خانه بهداشت در هیرمند به زمین زده شد

کلنگ این خانه بهداشت به مناسبت هفته سلامت با اعتبار 400 میلیون ریال در روستای حسین صفدر هیرمند به زمین زده شد.

این خانه بهداشت 150 خانوار بالغ بر 800 نفر جمعیت را با چهار روستا زیر پوشش قرار می‌ دهد.

ویزیت رایگان بیماران در درمانگاه شهید مدرس شهر دوست محمد و برگزاری کلاس ‌های آموزشی جایگاه سالمندان در خانواده و اجتماع از دیدگاه دین اسلام از مهم‌ ترین برنامه ‌های هفته سلامت در هیرمند است.