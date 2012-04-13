سد معبر موجب افزایش ترافیک در شهر دهدشت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر رضایی عصر پنجشنبه در شورای ترافیک این شهرستان افزود: خیلی از بازاریان و کسبه در این شهر پیاده روی جلوی مغازه را از آن خود می دانند که باید این معضل را به طور قانونی و در اسرع وقت برطرف کرد.

وی بیان کرد: اگر بعضی معضلات شهری در دهدشت برطرف نشوند قطعا در آینده ای نه چندان دور دچار مشکلات پیچیده تری در حوزه شهری خواهیم شد.

رضایی اظهار داشت: کوچکترین حق هر شهروند استفاده راحت وکامل از فضای شهری و معابر عمومی است و ایجاد سد معبر، زیر سوال بردن حقوق همه شهروندان است.

وی بر ترویج فرهنگ شهروندی تاکید کرد و گفت: حل خیلی از مسائل شهری به تنهایی از عهده شهرداری برنمی آید و باید تمامی نهادها در جهت رفع موانع و مشکلات همکاری کنند.

رضایی تصریح کرد: عدم رعایت فرهنگ شهرنشینی و ساختارهای نامناسب شهری باعث شده خیلی از کارهای عمرانی به خوبی و با استاندارد لازم به انجام نرسد.