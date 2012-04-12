تیم فجر سه امتیاز بازی را از ملوان می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و ملوان بندر انزلی افزود: با آمادگی کامل به مصاف ملوان خواهیم رفت و از تمامی نقاط قوت و ضعف آنان نیز مطلع هستیم.

وی تصریح کرد: طی هفته های گذشته بازیکنان فجر از استراحت خود کم کردند و بیشتر وقت خود را مشغول تمرین بودند که این همکاری باعث ادامه روند موفقیتهای این تیم خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز تاکید کرد: ملوان از جمله تیم هایی است که بیشترین بازیکن بومی را در اختیار دارد و همین مسئله باعث می شود که بازیکنان این تیم با تمامی توان بازی کنند.

یاوری افزود: در گذشته امتیازات بدی را از دست دادیم که امروز بازیکنان به دنبال جبران آنها هستند.

دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و ملوان بندر انزلی ساعت 17 فردا در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف هم خواهند رفت.