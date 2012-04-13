2.6 میلیارد ریال برای طرح بهبود تغذیه کودکان در استان مرکزی هزینه شد

علی طلایی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هزار و 100 کودک زیر شش سال تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) از طرح بهبود تغذیه (سبد غذایی) بهره مند شدند.

وی با اشاره به هزینه 24 میلیاردی بخش بهداشت و درمان در سال گذشته گفت: کمک به سوء تغذیه کودکان و ارتقاء شاخص های بهداشتی از جمله اولویتهای کاری بخش بهداشت و درمان در سال 90 بوده است.

طلایی فیروزجایی افزود: تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد امداد استان 170 مرکز است و تعداد 20 هزار نفر در سطح استان از خدمات بیمه درمانی امداد استان بهره مند هستند.

وی بهسازی فضاهای قالی بافی با سرانه دو میلیون و 500 هزار ریال، بهسازی سرویس بهداشتی روستائیان با سرانه سه میلیون ریال و حفر چاه فاضلاب خانگی روستایی را از جمله اقدامات اداره بهداشت و درمان این نهاد در سال گذشته عنوان کرد.

رئیس اداره بهداشت و درمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی افزود: انجام آموزشهای بهداشتی و توزیع هدایای بهداشتی، توزیع لوازم بهداشتی در کلاسهای فرهنگی، طرح بهداشت دهان و دندان و کمک به درمان بیماریهای خاص و صعب العلاج از دیگر فعالیتهای بهداشتی و درمانی این نهاد به مددجویان بوده است.