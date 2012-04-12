۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۲۲:۲۳

برونو سزار در گفتگو با مهر:

عدم گلزنی خود مقابل پرسپولیس را در بازی بعد جبران می کنم

اصفهان - خبرگزاری مهر: مهاجم برزیلی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به عدم گلزنیش در بازی امروز گفت: امروز در گلزنی موفق نبودم اما در بازی بعد جبران می کنم.

برونو سزار کورئا پس از تساوی تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در هفته سی ام لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دوست داشت در مسابقه امروز گل بزند، اظهار داشت: امروز دوست داشتم برای سپاهان گلزنی کنم اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد، دلیل این موضوع را نمی دانم اما می دانم که تلاش زیادی کردم.

وی ادامه داد: از الان به بعد همه تمرکز ما باید روی بازی بعد باشد. باید در چهار دیدار آینده فوق العاده باشیم تا جایگاهمان در صدر حفظ شود و به قهرمانی برسیم زیرا اصلا نباید در بازی‌های آینده امتیاز از دست دهیم.

مهاجم برزیلی سپاهان در مورد محرومیتش در بازی بعد سپاهان بیان داشت: با گلزنی در بازی آینده ای که برای سپاهان به میدان می رود ناکامی اش در این دیدار را جبران می کند.

وی گفت: بازی بعد محروم هستم و نمی توانم به میدان بروم اما می خواهم در بازی بعدی که برای سپاهان به میدان می روم گلزنی کنم و ناکامی امروزم را جبران کنم.

سزار در خصوص اعتراض هایش به داوری گفت: معتقدم داور نباید به من کارت زرد می داد، اعتراض من روی همین مساله بود چون کار خاصی نکردم که اخطار بگیرم.

