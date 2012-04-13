همایش تجلیل از دست اندرکاران بهداشت و درمان استان مرکزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی عصر پنجشنبه در همایش تجلیل از دست اندرکاران حوزه بهداشت و درمان استان مرکزی گفت: کار در حوزه بهداشت و درمات با بسیاری از ادارات دیگر متفاوت است و شرایط بحرانی و استرسی که مراجعه کنندگان از بدو ورود تا انتها با آن دست به گزیبان هستند، کار را برای همکاران این بخش سخت کرده است.

مجید رمضانی بیان داشت: اگر تلاش دست اندرکاران بهداشت و درمان استان مرکزی نبود، مشکلات بسیار طاقت فرسا می شد و زمینه نارضایتی مردم را فراهم می کرد.

وی اظهار کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که برخی بداخلاقی ها، خللی در خدمت رسانی به هموطنان ایجاد نکند و همگان بتوانند از نعمت سلامتی به یکسان بهره گیرند.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان مرکزی گفت: در صورتی که در محیط های بهداشتی- درمانی، شایعات کمتر شود زمینه برای افزایش رضایتمندی جامعه فراهم می شود.

وی اعلام کرد: به منظور بهبود کادر درمانی، به زودی زمینه جذب نیروی انسانی در چند بیمارستان فراهم می شود تا علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم، زمینه اشتغال نیروهای جوان تحصیلکرده نیز فراهم شود.