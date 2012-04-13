همایش تجلیل از دست اندرکاران بهداشت و درمان استان مرکزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی عصر پنجشنبه در همایش تجلیل از دست اندرکاران حوزه بهداشت و درمان استان مرکزی گفت: کار در حوزه بهداشت و درمات با بسیاری از ادارات دیگر متفاوت است و شرایط بحرانی و استرسی که مراجعه کنندگان از بدو ورود تا انتها با آن دست به گزیبان هستند، کار را برای همکاران این بخش سخت کرده است.
مجید رمضانی بیان داشت: اگر تلاش دست اندرکاران بهداشت و درمان استان مرکزی نبود، مشکلات بسیار طاقت فرسا می شد و زمینه نارضایتی مردم را فراهم می کرد.
وی اظهار کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که برخی بداخلاقی ها، خللی در خدمت رسانی به هموطنان ایجاد نکند و همگان بتوانند از نعمت سلامتی به یکسان بهره گیرند.
قائم مقام وزیر بهداشت در استان مرکزی گفت: در صورتی که در محیط های بهداشتی- درمانی، شایعات کمتر شود زمینه برای افزایش رضایتمندی جامعه فراهم می شود.
وی اعلام کرد: به منظور بهبود کادر درمانی، به زودی زمینه جذب نیروی انسانی در چند بیمارستان فراهم می شود تا علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم، زمینه اشتغال نیروهای جوان تحصیلکرده نیز فراهم شود.
نظر شما