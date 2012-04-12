به گزارش خبرنگار مهر، فابیو جانواریو پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس در هفته سی ام لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: بازی سختی بود و همه دیدند که دو تیم موقعیت‌هایی برای رسیدن به گل داشتند اما از آنها استفاده نکردند.

وی ادامه داد: سپاهان از ابتدای این مسابقه به دنبال کسب پیروزی بود اما متاسفانه نتوانستیم پیروزی این دیدار را ازآن خود کنیم.

هافبک برزیلی سپاهان بیان داشت: به نظر من تساوی امروز حق سپاهان نبود و من از نتیجه به دست آمده راضی نیستم، امروز خوب نبودیم چون نتوانستیم به سه امتیاز بازی برسیم.

وی بیان داشت: به هر حال در بازی های آینده خود باید پیروزی را ازآن خود کرده و امتیاز بازی‌های خود را کسب کنیم؛ در بازی امروز هم باید فرصت های ما بیش از این به گل تبدیل می شد تا امتیازات کامل این بازی را می گرفتیم اما متاسفانه این مسئله صورت نگرفت.

جانواریو در مورد بازی فردای استقلال مقابل صبای قم بیان داشت: مطمئن باشید که دیدار تیم‌های استقلال و صبا هم مثل بازی امروز ما مساوی می شود و استقلال نمی‌تواند فاصله خود را با سپاهان کاهش دهد.

وی با اشاره به دیدارهای آینده سپاهان در لیگ برتر اضاف کرد: چهار بازی آینده ما رقابت هایی تعیین کننده هستند، قهرمانی هدف ماست و برای رسیدن به این هدف در همه دیدارهای پیش رو تلاش خود را به کار می بریم.