دفاع مقدس سند اقتدار ایران اسلامی است/کاروانهای راهیان نور تجدید میثاق با ارزشها

ایرج موذن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دفاع مقدس دارای ارزش و اهمیت بسیار زیادی است، افزود: تقویت اعتماد به نفس و خودباوری جوانان یکی از دستاوردهای مهم هشت سال دفاع مقدس است.

وی اظهارداشت: تاثیر این خود‌باوری بعد از جنگ در عرصه‌ های مختلف اجتماعی، اقتصادی، و فناوریهای نوین دفاعی نمود فزآینده ‌ای داشته است.

فرماندار رودبار گفت: جوانان ایران اسلامی با شکوفایی استعدادهای خود در تمام عرصه‌ ها امروز حرفی برای گفتن دارند و پیشرفتهای چشمگیر و حیرت آور کشور نیز مرهون دفاع مقدس است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه فرهنگ والا و اصیل دفاع مقدس باید به جوانان انتقال یابد، گفت: شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس با نثار خون خود در راه اسلام و قرآن مسیر سعادت، هدایت و رستگاری را به جامعه اسلامی نشان دادند.

موذن توجه به پیام شهدا را موجب تداوم اقتدار نظام جمهوری اسلامی ذکر کرد و افزود: آحاد مردم ضمن حفظ اتحاد و وحدت خود باید پشت سر رهبر معظم انقلاب به سمت فتح قله ‌های بلند پیشرفت حرکت کنند.

وی در ادامه برلزوم تبیین راه و هدف شهدا برای نسل جوان با هدف مقابله با توطئه ‌های دشمنان تاکید کرد و یادآورشد: دشمن امروزجنگ نرم همه جانبه ای را در نظام جمهوری اسلامی به راه انداخته و باید در برابر نقشه ‌های شومشان بیش از پیش هوشیار بود.