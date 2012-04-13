۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

سرهنگ جمشاد/

رانندگان به دور از چشم پلیس مرتکب تخلفات مهلک می شوند/ لزوم کار فرهنگی برای کاهش پدیده ترافیک

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه گیلان گفت: متاسفانه برخی از رانندگان به دور از چشم پلیس مرتکب تخلفات حادثه ساز و مهلک می شوند.

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاه به اینکه توجه به مقررات و عدم ارتکاب به تخلفات رانندگی همواره مورد تاکید پلیس راه است، افزود: پرهیز جدی از ارتکاب به تخلفات حادثه ساز و مهلک مانند سرعت و سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ نیزاز توصیه های همیشگی افسران پلیس می باشد.

وی همچنین با بیان اینکه مجازاتهای سنگینی برای مرتکبان به این نوع تخلفات در قوانین در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: متاسفانه بعضی از رانندگان به دور از چشم پلیس باز هم مرتکب چنین تخلفاتی می شوند که پیامد آن چیزی جزء پشیمانی و ندامت نیست.

رئیس پلیس راه گیلان با ابراز امیدواری به تکرار نشدن چنین حوادث دلخراشی از مردم استان خواست، با رعایت هر چه بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی، ضمن حفظ سلامت خود و دیگران یاری رسان پلیس در کنترل ترافیک باشند.

وی در ادامه به مقوله ترافیک اشاره کرد و گفت: ضرورت وجود برنامه ‌ریزی فرهنگی می ‌تواند در هر حیطه توسعه اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشته باشد، به گونه‌ ای که لزوم نیاز آن در همه زمانها و مکانها احساس می ‌شود به ویژه پرداختن به معضل ترافیک از منظر یک برنامه ‌ریزی کلان بسیار حائز اهمیت است.

جمشاد یادآورشد: طراحی یک برنامه‌ ریزی فرهنگی استراتژیکی که از ابزارهای توسعه فرهنگی است می ‌تواند گامهای موثری در ارتقا و توسعه فرهنگ ترافیک بر دارد و مشکلات این پدیده را به حداقل کاهش دهد.

