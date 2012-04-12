درگیری من با بازیکنان پرسپولیس کاملا طبیعی بود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسینی پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: باید بگویم این مسابقه یک بازی کاملا سخت برای ما به شمار می‌رفت و همه دیدیم که این مسابقه بازی سختی بود زیرا پرسپولیس بازی تدافعی در دستور کار خود قرار داده بود و روی ضد حملات برنامه داشت.

وی با بیان اینکه سپاهان در این مسابقه موقعیت‌های خوبی برای رسیدن به گل داشت، ادامه داد: در این بازی موقعیت‌های زیادی روی دروازه حریف ایجاد کردیم ولی متاسفانه بازیکنان تیم قدر فرصت‌ها را ندانستند و با این تساوی کار برای سپاهان سخت خواهد شد.

مدافع سپاهان با اشاره به شرایط دو تیم تراکتورسازی و استقلال در جدول رده‌بندی بیان داشت: به نظر من در حال حاضر سایر رقبا این فرصت را دارند که فاصله امتیاز خود را با سپاهان کمتر کنند و خودشان را به ما برسانند.

وی در مورد غیبت اشجاری و بنگر در این مسابقه گفت: جانشین‌های این بازیکنان تمام تلاش خود را برای ارائه بازی خوب انجام دادند و به هر حال بنگر و اشجاری نیز بازیکنان بزرگی هستند و حضور آنها در هر بازی تاثیرگذار است.

حسینی در خصوص درگیری لفظی که با بادامکی، هافبک پرسپولیس داشت بیان کرد: مسئله خاصی نبود و فوتبال همین است و این اتفاقات در فوتبال طبیعی است.