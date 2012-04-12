۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱:۲۷

حسینی پس از تساوی با پرسپولیس:

درگیری من با بازیکنان پرسپولیس کاملا طبیعی بود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال سپاهان با اشاره به درگیری لفظی‌اش با برخی بازیکنان پرسپولیس گفت: من مشکلی با بازیکنان پرسپولیس نداشتم و درگیری خاصی هم با آنها نداشتم زیرا این مسائل در فوتبال طبیعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسینی پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: باید بگویم این مسابقه یک بازی کاملا سخت برای ما به شمار می‌رفت و همه دیدیم که این مسابقه بازی سختی بود زیرا پرسپولیس بازی تدافعی در دستور کار خود قرار داده بود و روی ضد حملات برنامه داشت.

وی با بیان اینکه سپاهان در این مسابقه موقعیت‌های خوبی برای رسیدن به گل داشت، ادامه داد: در این بازی موقعیت‌های زیادی روی دروازه حریف ایجاد کردیم ولی متاسفانه بازیکنان تیم قدر فرصت‌ها را ندانستند و با این تساوی کار برای سپاهان سخت خواهد شد.

مدافع سپاهان با اشاره به شرایط دو تیم تراکتورسازی و استقلال در جدول رده‌بندی بیان داشت: به نظر من در حال حاضر سایر رقبا این فرصت را دارند که فاصله امتیاز خود را با سپاهان کمتر کنند و خودشان را به ما برسانند.

وی در مورد غیبت اشجاری و بنگر در این مسابقه گفت: جانشین‌های این بازیکنان تمام تلاش خود را برای ارائه بازی خوب انجام دادند و به هر حال بنگر و اشجاری نیز بازیکنان بزرگی هستند و حضور آنها در هر بازی تاثیرگذار است.

حسینی در خصوص درگیری لفظی که با بادامکی، هافبک پرسپولیس داشت بیان کرد: مسئله خاصی نبود و فوتبال همین است و این اتفاقات در فوتبال طبیعی است.

