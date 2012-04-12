کلنگ ساخت مرکز پیوند مغز استخوان و اعضا به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پیوند مغز استخوان و اعضا در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع در مجاورت مرکز سوانح و سوختگی در بندرعباس ساخته می شود.

این مرکز با مشارکت خیرین حوزه سلامت و دانشگاه علوم پزشکی ساخته می شود و اعتبار اولیه جهت ساخت این مرکز شش میلیارد تومان برآورد شده است.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مشارکت خیرین در حوزه سلامت گفت: مشارکت خیرین در طرحها و پروژه های سلامت موجب ارتقای شاخصهای بهداشت و درمان می شود.

دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: با ساخت این مرکز با مشارکت خیرین سلامت مشکلات بیمارانی که نیاز به پیوند اعضا دارند نیازی به اعزام به سایر شهرها نخواهند داشت.

دستجردی یادآور شد: خیرین استان هرمزگان با روح بلند، نوع دوستی و مشارکت گام های بلندی در طرحهای سلامت برداشته اند که قابل تقدیر است.