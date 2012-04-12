تسریع در روند پیشرفت استان هدیه دولت به مردم هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه استانی هیئت دولت در استان هرمزگان، مردم این استان را انسانهایی مومن، قانع، با صفا، مهمان نواز، خونگرم و با سابقه تاریخی و تمدنی طولانی برشمرد و گفت: مردم هرمزگان سالیان متمادی در این منطقه با تحمل شرایط گوناگون طبیعی و زیاده خواهی ها و فشارهای مستکبران ایستادند و از موجودیت، فرهنگ، عزت و استقلال ایران عزیز دفاع کرده و می کنند.

وی عنوان کرد: مردم استان هرمزگان با حضور پر شور خود، صحنه قدرت نمایی، همبستگی، اراده و ایستادگی ملی بر آرمانهای الهی را در برابر چشم جهانیان به نمایش درآوردند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مبارزات مردم این خطه با استعمارگران خارجی همواره بر تارک ملت ایران می درخشد، تصریح کرد: مردم این استان پیش از انقلاب و در جریان انقلاب در تمامی صحنه ها حضوری تاثیر گذار داشته و پس از انقلاب نیز با امید و اندیشه های بلند و هوشیارانه در راه آرمانهای انسانی انقلاب اسلامی ایستادگی کرده اند.

دکتر احمدی نژاد در ادامه قناعت را از ویژگی های بارز مردم این استان برشمرد و گفت: حرص و زیاده طلبی هایی که امروز در دنیا رایج است در میان مردم هرمزگان هرگز دیده نمی شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم استان هرمزگان پر تلاش و با عزم و اراده راسخ در مسیر اعتلای کشور حرکت می کنند، عنوان کرد: علی رغم وجود استعدادهای طبیعی فراوان در استان هرمزگان و اقدامات و فعالیت های زیادی که در طول دوران انقلاب در این استان انجام شده اما هنوز مردم این خطه با دشواری های فراوانی روبرو هستند.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه مردم استان هرمزگان در جای جای این استان پیام همبستگی، همدلی و ایستادگی را در اجتماعات خود فریاد می زدند، اظهار داشت: همراهی، همدلی و همکاری در بالاترین سطح در بین مردم این دیار دیده می شود و این موضوع انگیزه را برای ارائه خدمات بیشتر به مردم در بین اعضای دولت بیشتر از گذشته خواهد کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ابراز محبت مردم به خادمان خود وظیفه خدمتگزاری را برای مسئولان سنگین تر می کند، ارائه خدمات و کار وتلاش بیشتر را تنها راه جبران صفا و صمیمیت ملت ایران به ویژه مردم این دیار دانست و تصریح کرد: برداشتن موانع از مسیر کارهای مردم و تسهیل در روند پیشرفت استان هرمزگان به معنای تشکر و قدردانی دولتمردان از مردم این خطه است.