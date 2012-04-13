رقابتهای کاتای انتخابی تیم ملی با شناخت نفرات برتر به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها با حضور برترین کاتاروهای کشور با قضاوت 13 داور و 3 کارشناس روز پنج شنبه در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد که در نهایت نفرات و تیم های برتر در رده های سنی مختلف به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند.

در رقابتهای انتخابی تیمی، آذربایجانشرقی در مجموع سه کاتای خود صاحب 8/150 امتیاز به دست آورد و اول شد. تیم توابع تهران هم متشکل از امیر یاری،جمشید حسینی و میلاد خداشناس نیز با 8/149 امتیاز در جای دوم ایستاد و راهی اردوی آمادگی شد.

در کاتای انفرادی رده سنی بزرگسالان، داود شاهچراغی از تهران که مدال طلای رقابتهای دانشجویان جهان در سال 2010 در پرونده اش دیده می شود به همراه فرید حقیقی دیگر کاتاروی تهرانی که در سال 2007 به مدال نقره امیدهای جهان دست یافت هر کدام موفق به کسب 2/150 امتیاز شده و به رادو راه یافتند.

در کاتای تیمی رده سنی 14 تا 17 سال تیم شوتوکان کرمان متشکل از سید بهروز حسینی، اسماعیل نخعی و معین برکم در مجموع سه کاتای اجرایی خود صاحب 9/105 شد و تیم برتر شناخته شد. تیم گوجوریو کرمان نیز متشکل از برنا عیمی، سیدعلی خوشرو و امیرحسین آقاعلی سعدی با 105 امتیاز به عنوان تیم دوم به اردوی آمادگی دعوت شد.

در رقابتهای کاتای انفرادی نوجوانان محمد مهدی امامی از تهران با کسب 5/104 امتیاز رتبه نخست را به خود اختصاص داد و عباس حیاتی فر از کرمان با 2/103 امتیاز در جای دوم ایستاد.

در رده جوانان هم امیرعلی زنجانی از تهران با 5/106 امتیاز بالاتر از سایر مدعیان قرار گرفت. فواد قبادی دیگر کاتاروی تهرانی در مجموع سه کاتای اجرایی خود صاحب 4/106 امتیاز شد و در جای دوم ایستاد تا به همراه زنجانی به اردوی آمادگی راه یابد.

اولین مرحله اردوی آمادگی کاتاروها به منظور حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا طی روزهای 30 فروردین تا 3 اردبیهشت در مرکز آموزش فدراسیون تشکیل می گردد.