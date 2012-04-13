تولیدات سالانه شیلاتی گیلان 47 هزار تن است

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شیلات گیلان یکی از با سابقه ترین و کهن ترین ادارات در استان و کشور است بر لزوم بهره گیری بهینه از ظرفیتهای شیلاتی منطقه تاکید کرد.

وی همچنین مجموع تولیدات شیلاتی در دنیا را 162 میلیون تن دانست و اظهارداشت: از این مقدار 65 میلیون تن مربوط به آبزی پروری و 97 میلیون تن مربوط به صید در دریاست که سهم کشور ایران از این تولیدات 663 هزار تن بوده که 251 هزار تن مربوط به آبزی پروری و بقیه مربوط به صید در دریاست.

مدیرکل شیلات گیلان با بیان اینکه " ترویج فرهنگ آبزی مصرفی " در سطح کشور از اهداف شیلات ایران است، گفت: افزایش مصرف آبزیان در کشورمستلزم تبدیل بازارهای سنتی فعلی به بازارهای صنعتی با تکنولوژی مدرن است.

وی ادامه داد: مجتمع امید ماهی فروشان شهرستان رشت دارای 17 هزار متر مربع مساحت، 12 هزارمتر مربع زیربنا و 37 غرفه عمده فروشی، رستوران، سردخانه 500 تنی با اعتباری افزون بر هفت میلیارد تومان به میمنت سفر پر برکت ریاست جمهوری اسلامی ایران به بهربرداری رسیده است.