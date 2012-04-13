به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات کمیته ورزشکاران IOC همزمان با برگزاری المپیک 2012 لندن انجام خواهد شد و 21 ورزشکار از رشته های مختلف برای تصدی چهار صندلی این کمیته تلاش خواهند کرد. "چو مو ین" از چین تایپه و "هادی ساعی" از کشورمان دو نماینده ورزشکاران رشته تکواندو در این انتخابات می باشند که فدراسیون جهانی از دارنده دو مدال طلا و یک برنز المپیک از کشورمان حمایت می کند.

در جریان نهمین دوره رقابتهای تکواندو نوجوانان جهان که هفته گذشته در "شرم الشیخ" مصر برگزار شد در همین رابطه جلسه ای با حضور روسای فدراسیون ایران ، چین تایپه و فدراسیون جهانی برگزار شد.

دکتر"چو" رئیس فدراسیون جهانی با پراهمیت خواندن این انتخابات برای تکواندو در این جلسه به طور رسمی اعلام کرد هادی ساعی از شانس بالایی برای موفقیت در این انتخابات برخوردار است و مورد حمایت WTF می باشد. چو از مسئولان چین تایپه خواست که نماینده آنها کناره گیری خود را به حمایت از ساعی اعلام کند.

ناصر صالح از قطر (تیراندازی)، سرگئی اسچواندن از سوئیس (جودو)، دیوید باروفت از اسپانیا (هندبال)، دانکا بارتکوا از اسلواکی (تیراندازی)، میلوراد کاویک از صربستان (ورزشهای آبی)، موین چو از چین تایپه (تکواندو)، خانم کریستی کونتری از زیمباوه (ورزشهای آبی)، هادی ساعی از ایران (تکواندو)، فمکه دکر از هلند (قایقرانی)، تونی استانگت از فرانسه (کانوکایاک)، خانم سوسانو فیتور از پرتغال (دوومیدانی)، استفان هلم از سوئد (دوومیدانی)، ویکتوریا کوال از اوکراین (تیروکمان)، اریک وراس لارسن از نروژ (کانوکایاک)، کوجی مور فوجی از ژاپن (دوومیدانی)، جفرسون پرز از اکوادور (دوومیدانی)، زوران پریموراک از کرواسی (تنیس روی میز)، آنتونیو روسی از ایتالیا (کانوکایاک)، جان میشل سایوی از بلژیک (تنیس روی میز)، خانم بار بورا اسپاتاکوا از جمهوری چک (دوومیدانی) و جیمز تامکینز از استرالیا (قایقرانی)؛ فهرست نهایی 21 ورزشکار المپیکی هستند که از سوی کمیته بین المللی المپیک برای کسب کرسی کمیسیون ورزشکاران شانس دارند.

انتخابات فوق در طول برگزاری بازی‌های المپیک لندن 2012 در دفاتر رای گیری مستقر در دهکده بازی‌ها و شهرهایی که مسابقات فوتبال در آن برگزار می شود، صورت خواهد گرفت که از بین 21 ورزشکار فوق فقط چهار ورزشکار می‌توانند به کمیسیون ورزشکاران IOC راه یابند. هادی ساعی از سوی IOC برای سفر به لندن دعوت شده و از اولین روز تا پایان مسابقات المپیک 2012 در لندن حضور خواهد داشت .