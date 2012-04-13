جدال فاتح جام حذفی با پدیده لیگ برتر فوتبال در ایستگاه سی ام

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم فوتبال صبای قم بعد از شکست مقابل استقلال تهران در اسفند ماه سال گذشته که اتفاقا دیدار برگشت آنها در لیگ دهم محسوب می شد، در دیدار امروز به دنبال تلافی این باخت مقابل قهرمان جام حذفی و تیم دوم لیگ برتر هستند.



در هفت بازی اخیر دو تیم که همه آنها در چارچوب دیدارهای لیگ برتر برگزار شده است، صبای قم دو بار با نتایج سه بر یک و دو بر یک استقلال تهران را شکست داده، دو بار استقلال تهران برده و سه بار نیز دو تیم به تساوی رضایت داده اند.



این در حالی است که آخرین دیدار دو تیم صبای قم و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی تهران به بازی برگشت دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور باز می گردد که این بازی در روز بیست و هشتم اسفند ماه سال 89 در تهران با برتری دو بر صفر استقلال تهران همراه بود.



فاصله 9 امیتازی صبا و استقلال در رده بندی لیگ برتر



این دو تیم که در حال حاضر با اختلاف 9 امتیاز در رده های دوم و چهارم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور قرار دارند، در بهترین شرایط مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند تا بار دیگر سه امتیاز برای رسیدن به سهمیه آسیا در پایان لیگ یازدهم را به دست آوردند.



با این شرایط تقابل دو تیم می‌تواند عصری گرم و فوتبالی را برای تماشاگران رقم بزند، زیرا تیم عبدالله ویسی امیدوار است با پیروزی مقابل تیم استقلال تهران برای سیزدهمین بار پیروزی در لیگ یازدهم را تجربه کند و پانزدهمین بازی خارج از خانه خود را با موفقیت در این دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس به اتمام برساند و از سوی دیگر تیم استقلال تهران بعد از تساوی سپاهان با پرسپولیس در دیدار آغازین هفته سی ام، در تلاش برای بهبود موقعیت خود در جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال است.



سومین رویارویی ویسی و مظلومی در تمام ادوار لیگ برتر



دیدار هفته سیزدهم از نیم فصل دوم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر سومین رویارویی سرمربیان دو تیم صبای قم و استقلال تهران در تاریخ فعالیت دو مربی در لیگ برتر فوتبال کشور به شمار می رود.



نخستین مصاف دو مربی در مسابقات 10 دوره گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در نهایت با برتری دو بر صفر استقلال تهران به پایان رسید، ضمن اینکه آخرین مصاف آنها بازی رفت لیگ یازدهم در روز بیست و هشتم آبان ماه سال 90 در ورزشگاه یادگار امام قم بود که با تساوی یک بر یک به پایان رسید و غلامرضا عنایتی و آرش برهانی برای دو تیم گلزنی کردند اما اکنون دو مربی در شرایط متفاوت نسبت به آن مسابقه تیم های خود را روانه میدان می کنند.



رویارویی صبا و استقلال در بیست و پنجمین روز از سال 91



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال تهران در سیزدهمین هفته از دور برگشت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی امروز به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش می‌شود که صبا در صورت برتری مقابل استقلال همچنان به صعود به مکان های دوم و سوم لیگ امیدوار خواهد شد.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال تهران از سی امین هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 18:55 دقیقه عصر امروز جمعه بیست و پنجم فروردین ماه به میزبانی استقلال تهران در ورزشگاه بزرگ آزادی برگزار می‌شود.

