سیستم منوریل از نظر امنیتی قابل توجیه نیست

به گزارش خبرنگارمهر، محمد رضا باقر پناهی در پنجاه و پنجمین اجلاس شورای عالی استانها با اشاره به پروژه منوریل قم گفت: علیرغم اینکه بارها در مورد این پروژه تذکر داده و از دست اندرکاران اجرای آن خواسته شده تا در مورد توجیحات فنی و اقتصادی آن در حوزه حمل و نقل شهر مقدس قم توضیح دهند، اما هنوز نه از جانب دست اندرکاران اجرا و نه از جانب دستگاههای ذی ربط پاسخی روشن ارائه نشده است و یا اصلاً پاسخی داده نشده و تنها هراز چندگاهی مجریان این پروژه اعلام می دارند که این پروژه همچنان در حال پیشرفت است و همچنان این ابهام وجود دارد که آیا تحمیل این پروژه به شهر مقدس قم علیرغم شکست آن در تهران است لازم بود.

وی ادامه داد: پروژه منوریل قم یک باره بدون رعایت مسیر و فرآیند قانونی و علیرغم مصوبه و ابلاغیه وزیر کشور در دستور شورای عالی ترافیک کشور قرار می گیرد اما بدون کار کارشناسی و مطالعات مربوطه ، این پیشنهاد با حذف یکی از خطوط مترو قم و جایگزین کردن منوریل بجای آن به تصویب شورای عالی ترافیک کشور می رسد و بلافاصله توسط دستگاههای اجرایی عملیاتی می شود.

این عضو شورای شهر قم اضافه کرد:شورای شهر قم علیرغم اختلاف نظر نظر درونی طی مکاتبه ای به صورت محرمانه علت تغییر مترو به منوریل را از دست اندرکاران جویا و مطالعات مربوط را درخواست می کند، اما هیچ گاه رسماپاسخی دریافت نمی کند.

باقرپناهی با تاکید بر این که منوریل تهران با حجم عظیمی از جابجایی مسافر غیر کارشناسی و فاقد بازدهی لازم تشخیص داده شد و جمع آوری شد گفت: چگونه قابل توجیه است در شهری مثل قم و با جمعیتی محدود این سیستم اقتصادی جوابگو باشد. مگر اینکه فقط به عنوان یک سیستم حمل و نقلی تزئینی و یا توریستی به آن نگاه شود نه یک سیستم حمل و نقلی که واقعاو ماهیتا این ظرفیت را داشته باشد.

وی افزود: سیستم منوریل از نظر امنیتی نیز قابل توجیه نیست و مشکلاتی غیر قابل مقایسه با سایر سیستم های ریلی دارد در این رابطه مسئول پدافند غیرعامل کشور اعلام داشته که مترو 18 کارکرد دارد در حالیکه منوریل غیر از کارکرد توریستی و جابجایی اندک مسافر کارکرد دیگری ندارد که ای کاش اجرای این سیستم در شهر مقدس قم منحصر به همین کارکرد بود و لطمات دیگری به غیر از هدر رفت بیت المال به دنبال نداشت ولی متأسفانه در قم این طور نیست و اجرای این سیستم گذشته از تضعییع حق مردم قم لطمات جبران ناپذیری را به این شهر مقدس وارد می کند که بخشودنی نیست و از جمله این لطمات بسیار مهم موضوع تأثیر منفی آن بر سیما و منظر شهریست .

وی با تاکید بر این که مجریان منوریل قصد دارند با عبور از حریم درجه یک میراثی حرم مطهر حضرت معصومه(س) به این حریم قدسی خدشه وارد کنندو بدین ترتیب این غول ناکارآمد حمل و نقلی هم مانع توسعه حرم می شود و هم بی حرمتی را به حد اعلا خواهد رساند .

باقرپناهی با اشاره به مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشورگفت: از رئیس جمهور وکمیسیون اصل نود انتظار می رود که به این شکواییه رسیدگی کنند .

