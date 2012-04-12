بودجه شهرداریها بجای مجلس در شورای عالی استانها تصویب شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین میرتاج الدینی در پنجاه و پنجمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها ،با بیان اینکه شهرداریها ویترین خدمت رسانی نظام و دولت به مردم هستند، اظهار کرد: نباید شوراها و شهرداریها را جدای از مجلس و دولت بدانیم بلکه برای آن نقش مکمل تعریف کنیم که برای تسریع به خدمات رسانی بیشتر به کمک دولت آمدهاند.
وی با بیان حمایت بیشتر دولت نسبت به شهرداریها ادامه داد: باید ازسوی مجلس و دولت شهرداریها حمایت جدی شوند زیرا بها ندادن به شهرداریها یعنی بیتوجهی به کار مردم.
معاون امور مجلس رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رابطه شورای عالی استانها با مجلس و دولت به جایگاه واقعی خود نرسیده است، گفت: بیش از این نمایندگان مجلس شوراها را جدی نمیگرفتند اما با ایجاد کمیسیون امور داخلی شوراها به اهیمت آن پی برده شد البته در مجلس نهم قطعا این کمیسیون از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم که جامعه احساس نکند که مسئولان همدیگر را نفی میکنند، افزود: شعار امسال بسیار راهبردی است و باید برای آن اقدامات اساسی انجام داد به ویژه اینکه کشور ما مورد تحریم واقع شده است و لازم است با حمایت تولیدات ملی، بالا بردن سطح اشتغال و سرمایه گذاری داخلی در تمام عرصهها به خودمان کمک کنیم.
میرتاج الدینی با بیان اینکه تاکید ما بر این است که بخش کشاورزی و معدن را تقویت کنیم، گفت: دولت برای بخش کشاورزی ستاد ویژهای را تشکیل داده است که در آن چند وزارتخانه نیز حضور دارند و قرار است دو میلیون هکتار از اراضی مستعد کشاورزی با تسهیلات بانکی برای یک میلیون نفر اشتغالزایی کند.
معاون امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به اظهارنظر برخی از اعضا مبنی بر ارائه لایحه بودجه دولت براساس قانون به شورای عالی استانها، گفت: براساس ماده 77و آیین نامه درست است که باید لایحه دولت به شورای عالی استانها ارسال شود اما باید بگویم که باوجود تلاش مجلس تنها کلیات بودجه به تصویب رسیده است.
وی پیشنهاد داد بهتر است مواردی که مربوط به امور شهرداریها و بودجه آنهاست در شورای عالی استانها بررسی شود.
میرتاج الدینی درمورد واگذاری برخی از تصدیگری دولت به شهرداری و شوراها نیز اظهارکرد: قبول دارم در این بخش هنوز اقدامی صورت نگرفته است اما در دست اقدام است.
وی در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز به اعضای حاضر این گونه پاسخ داد: هم اکنون 80درصد از یارانهها به صورت نقدی پرداخت میشود و تنها 20 درصد آن صرف تولید میشود و اگر بخواهیم به صورت نقدی به تمام واحدهای تولیدی یارانه توزیع کنیم قطعا توزیع آن عادلانه نخواهد بود.
