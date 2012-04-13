اشتغالزایی بالایی در بخش باغات "ثلاث باباجانی" می توان ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی، شامگاه پنجشنبه در شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" گفت: به همه مسئولان استانی سفارش می کنم که برای عملی کردن فرمایش رهبر معظم انقلاب تلاش خود را دوچندان کنند.

استاندار کرمانشاه افزود: ایران اسلامی نسبت به گذشته ها بسیار مقتدرتر و پیشرفته تر شده است و در منطقه و دنیا از کشورهای تاثیرگذار محسوب می شود و باید بتوانیم بهتر از این عمل کنیم.

هاشمی تاکید کرد: در رژیم گذشته، ایران هیچ قدرتی از خود نداشت و تنها مامور اجرای دستورات بیگانگان در منطقه بود و از نظر تولید نیز هیچ جایگاهی نداشتیم و در دنیا به عنوان کشوری واردکننده و مصرف کننده شناخته می شدیم.

وی گفت: با آمدن انقلاب اسلامی تمام اوضاع تغییر پیدا کرد، تا جایی که ایران خود الان یکی از کشورهای تولیدکننده عمده در جهان محسوب می شود و در خاورمیانه نیز بزرگترین صادرکننده کالا و خدمات هستیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه این پیشرفتها مرهون امام راحل و رهبری حضرت آیت الله خامنه ای است، افزود: مسئولان باید وظیفه اصلی خود را خدمتگزاری به مردم و جامعه بدانند و برای ارتقا سطح زندگی مردم تلاش کنند و این یک وظیفه ذاتی است.

هاشمی گفت: سال گذشته به نوعی سالی تاریخی و ماندگار برای مردم کرمانشاه محسوب می شود، در سال 90 سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه منشا خیر و برکات بسیاری برای منطقه شده است.

وی به برخی از مصوبات سفر رهبری به استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین مصوبات سفر رهبری به استان کرمانشاه ترک تشریفات پروژه ملی راه آهن غرب کشور بود که در سفر معظم له بودجه قابل توجهی به این طرح اختصاص یافته است.

استاندار کرمانشاه گفت: در سفر رهبری به استان کرمانشاه، بودجه عمرانی استان کرمانشاه از 200 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان افزایش یافت.

هاشمی افزود: شهرستان ثلاث باباجانی از نظر کشاورزی جایگاه مناسبی در استان دارد و با داشتن این پتانسیل ها، این شهرستان می تواند در بحث توسعه بخش کشاورزی بسیار موفق عمل کند.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: شهرستان ثلاث باباجانی در بخش باغات دارای وضعیت بسیار ممتازی است و در صورت عملی شدن طرح توسعه بخش کشاورزی، می توان اشتغالزایی بالایی در باغات این شهرستان ایجاد کرد.