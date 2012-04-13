اردیبهشت زمان آغاز "آخرین سفر" است

جمال شورجه کارگردان سینما که به تازگی فیلم "33" روز از وی روی پرده رفته است با اعلام این خبر در توضیح کم وکیف روند تولید این فیلم به خبرنگار مهر، گفت: پس از فیلم "33" روز ، فیلمنامه جدیدی به قلم فرهاد توحیدی با عنوان "آخرین سفر" در دست گرفتم . که این فیلمنامه هم اکنون در دست بررسی در بنیاد سینمایی فارابی است که اگر پاسخ مثبتی در خصوص ساخت این فیلم از سوی فارابی ارائه شود نیمه اول اردیبهشت ماه پیش تولید فیلم را آغاز می کنیم.

وی در خصوص پاسخ احتمالی بنیاد فارابی مبنی بر ساخت این فیلم گفت: صحبت های اولیه برای ساخت این فیلم انجام شده و همچنین موافقت های ضمنی صورت گرفته است فقط منتظر بستن قرارداد هستم تا به زودی کار شروع شود.

شورجه در پایان درباره داستان این فیلم گفت :داستان فیلم "آخرین سفر" درباره زندگی شیخ احمد قمی مبلغ اسلام در تایلند است که فغالیت های او در زمینه تبلیغ دین اسلام را از زوایای مختلف بررسی می کند.همچنین روح الله برادری (تهیه کننده) مجید میرفخرایی(طراح صحنه)،امیر رضا معتمدی(جلوه های ویژه)و مصطفی احمدی(دستیار کارگردان و برنامه ریز) از جمله عواملی هستند که حضورشان در این فیلم قطعی شده است.

لازم به ذکر است شیخ احمد قمى در سال 922 قمرى (1543 میلادى) در محله پایین شهر قم متولد شد.سالهاى اولیه زندگى را به تحصیل دروس اسلامى شغول و پس از مدت زمانى کوتاه لقب‏ شیخ یافت. دوران جوانى شیخ احمد با تاسیس سلسله صفویه در ایران مقارن بود. با استحکام قدرت سلسله صفوى و توسعه روابط ایران با کشورهاى دیگر، هیاتهاى مذهبى وتجارى از ایران به سوى دیگر کشورها رهسپار شدند. تبلیغ دین اسلام در تایلند که یکی از کشورهایی بوداییسم است از جمله فعالیت های وی است.