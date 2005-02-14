سفر بوش به آلمان بعنوان يكي از مخالفان سرسخت حمله نظامي آمريكا به عراق معاني زيادي بدنبال دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه برلين ، " لوتر لوه " كارشناس آلماني مسائل آمريكا در گفتگو با اين روزنامه با اشاره به سفر قريب الوقوع " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا به اروپا اظهار داشت : سفر بوش در آستانه آغاز بكار دوردوم رياست جمهوري خود به آلمان كه از مخالفان سرسخت حمله نظامي آمريكا به عراق بشمار مي آمد معاني زيادي را به دنبال خود يدك مي كشد .

اين كارشناس مسائل آمريكا در ادامه افزود : آمريكا بايد بداند كه همواره نيازمند اروپا بوده و بايد در سايه مشاركت با آنها به اهداف مورد نظر خود در سطح بين المللي دست يابد .

" لوه " با اشاره به سفر " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا به كشورهاي اروپايي بخصوص آلمان خاطر نشان ساخت : رايس در راستاي آماده سازي زمينه هاي لازم براي سفر رئيس جمهوري آمريكا سفر به كشورهاي اروپايي را در نخستين برنامه هاي خود در آغاز رياست بر وزارت امورخارجه قرار داد .

اين كارشناس آلماني در بخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به برنامه هاي هسته اي ايران تصريح كرد : در حال حاضر واشنگتن در مقابل عمل انجام شده اي از سوي كشورهاي اروپايي قرار گرفته است .

كشورهاي اروپايي در اين ميان و با افزايش اختلاف نظرها در خصوص پرونده هسته اي ايران راه گفتگوهاي ديپلماتيك با اين كشور را در پيش گرفت .

وي افزود : كشورهاي اروپايي بارها اعلام كرده اند كه تداوم اين سلسله گفتگوها مي تواند موثر واقع شود .