دندانهای خراب ایرانیها/ رویای رفتن به دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، بهداشت دهان و دندان در کشور از جمله مقوله هایی است که همواره مغفول مانده و از این رو بیشترین مسائل و مشکلات در زمینه سلامت دهان و دندان متوجه درمان دندانهای خراب است. در حالی که مبحث پیشگیری، می تواند از بروز بیماریهای دهان و دندان و افزایش هزینه های سلامت در حوزه دندانپزشکی به شدت جلوگیری کند.

به گفته دکتر عباسعلی خادمی عضو شورای عالی نظام پزشکی ، اقدامات پیشگیرانه نظیر فلوراید تراپی و سنجش پوسیدگی دندانها در کودکان می‌تواند سلامت دندانهای دایمی را در سنین بالا بیمه کند و در عین حال از بسیاری از هزینه‌های زودرس درمانی جلوگیری نماید.

وی با تأکید بر اینکه نگرش در حوزه دندانپزشکی باید از درمان محوری به نگرش پیشگیرانه تغییر کند، گفت: با توجه به مواد و تجهیزات گرانقیمت دندانپزشکی، خدمات این حوزه در همه جای دنیا نسبتا بالا است در کشور ما هم خدماتی که به مردم ارایه می‌شود از نظر کیفیت مواد و تجهیزات مشابه خدمات خارجی است. در حالی که قیمتها به نسبت سایر نقاط دنیا ارزان است اما بسیاری از مردم توان پرداخت همین هزینه‌ها را هم ندارند.

آمارهای نشان می دهد که در سال 88 بیش از دو میلیون دندان در مراکز درمانی عمومی دولتی کشیده شده بود و 15 درصد از هزینه‌های درمانی خانواده‌ها را مخارج دندانپزشکی تشکیل داده بود. در نظامهای پیشرفته دنیا، به مقوله پیشگیری از ابتلا به بیماریهای دندانی توجه زیادی می‌شود. این نوع کشورها با وجود برخورداری از امکانات مشابه ایران در زمینه کنترل پوسیدگی، از ایران بسیار پیشرفته ‌تر هستند. به عنوان نمونه 80 درصد از کهنسالان ایرانی دندان ندارند اما این آمار در کشور سوئد 5 درصد است.

دکتر شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اعلام اینکه صندوقهای بیمه‌ای فقط 2 تا 3 درصد هزینه‌های دندانپزشکی را پرداخت می‌کنند، اظهارداشت: در شرایط فعلی 90 درصد از هزینه های سلامت در حوزه دهان و دندان توسط مردم پرداخت می شود که این وضعیت غیر قابل قبول است و این موضوع فشار زیادی را در بخش پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان به مردم وارد کرده است.

وی با اشاره به اینکه پرداخت هزینه های دندانپزشکی جزء سومین گروههای درمانی پرهزینه در کشور است، تاکید کرد: پرداخت هزینه های درمانی از سوی بیمه ها الزامی است چرا که باید هزینه های درمانی تحمیل شده بر مردم به کمتر از 30 درصد برسد.

صدر گفت: توجه مسئولان و سیاستگذاران به دغدغه های جامعه دندانپزشکی و رفع فوری کمبود اعتبارات و اصلاح نوع نگاه در حوزه سیاست گذاری و تخصیص اعتبارات این بخش و نیز ایجاد پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی، از جمله خواسته های به حق مردم، جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی است.

این در حالی است که دکتر بهزاد فرخ زاد عضو هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران با انتقاد از ثابت ماندن تعرفه های دندانپزشکی با وجود نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر، گفت: حذف یارانه از حاملهای انرژی و متعاقب آن افزایش هزینه ها هم در تعیین میزان تعرفه ها در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز و حذف یارانه حاملهای انرژی اعم از آب، برق، گاز و... در افزایش هزینه های جاری مراکز درمانی و قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی تاثیرگذار بوده است، گفت: اما با این وجود میزان تعرفه خدمات دندانپزشکی تغییری نکرده است.

دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت با اعلام اینکه حجم قابل توجهی از پرداخت هزینه های درمانی مردم مربوط به خدمات دندانپزشکی است، گفت: وزارت بهداشت با پوشش بیمه‌ای خدمات دندانپزشکی موافق است اما چون بیمه‌ها خارج از مجموعه وزارت بهداشت هستند این کار از قدرت ما خارج است.

وی افزود: اگر مطبها بتوانند در مورد خدمات دندانپزشکی با سازمانهای بیمه‌گر قرار داد ببندند بنابراین مردم هزینه‌های خیلی کمتری را از جیب پرداخت خواهند کرد. متأسفانه سازمانهای بیمه‌گر که باید در این زمینه مشارکت جدی داشته باشند تا به حال وارد نشده‌اند.

آنچه مسلم است، هزینه های سنگین مواد اولیه مورد نیاز در ترمیم دندانهای خراب و نوسانات نرخ ارز، دست به دست هم داده تا هزینه های درمان دندانهای خراب در کشور افزایش یابد. این در حالی است که جامعه دندانپزشکی به هیچ وجه از وضعیت موجود راضی نیست و تمایلی به افزایش هزینه ها ندارد. زیرا معتقد است که این وضعیت باعث شده تا میزان مراجعات مردم به مطبهای دندانپزشکی حدود 30 درصد کاهش یابد.

تبعات این نابسامانی در خدمات دندانپزشکی، علاوه بر اینکه آثار زیانبار اقتصادی به همراه دارد، منجر به تهدید سلامت جامعه می شود. زیرا، بیماریهای دهان و دندان در صورتی که درمان نشوند می تواند منجر به بروز سایر بیماریهایی شود که سلامت مردم را تهدید می کند. لذا، ضروری است که مسئولان و سیاستگذران نظام سلامت، هرچه زودتر نسبت به تهیه دستورالعمل و برنامه ای جامع برای ارائه خدمات بیمه ای در بخش دندانپزشکی، اقدام عاجل نمایند.