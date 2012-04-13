41 درصد مسافران نوروزی آبادان جدید بودند

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استقبال از میهمانان نوروزی در مبادی ورودی شهر و کمپهای نوروزی و نیز ارائه بروشور شامل نقشه و کتابچه راهنمای گردشگری شهری در کیوسکهای «از من بپرس: به صورت روزانه، برپایی تورهای گردشگری شهری برای بازدید مسافران از اماکن تاریخی، مذهبی و تفریحی شهر و دریافت بلوتوث اطلاعات گردشگری به ‌صورت رایگان ویژه مسافران نوروزی با استقبال و رضایت میهمانان محترم همراه بوده است.

وی تصریح کرد: این طرح با همکاری اتوبوسرانی آبادان اجرایی شده و با اجرای آن شاهد کاهش بار ترافیک در سطح شهر به نسبت سالهای قبل بودیم. اتوبوسها با استقرار در محل کمپ ویژه میهمانان نوروزی، آنها را برای بازدید به مناطق مختلف گردشگری شهر از جمله مسجد رنگونیها، یادمان شهید تندگویان، بازار ماهی، بازار ته لنجی و یادمان سینما رکس می بردند.



شیرازی عنوان کرد: برای رفاه حال مهمانان نوروزی، گشت تفریحی دریایی در نظر گرفته شده بود و کشتی برلیان (اتوبوس دریایی دو طبقه) در اروندرود و قایق سواری برای تفریح بر روی رودخانه بهمنشیر در کنار پل ایستگاه هفت، در اختیار میهمانان و شهروندان آبادانی قرار گرفته بود.



شهردار آبادان، برپایی جشنواره بزرگ فرهنگ و آداب اقوام ایرانی به مدت هفت شب، برپایی سفره هفت سین بزرگ به همراه مسابقه انتخاب بهترین سفره هفت سین نوروزی، مسابقات فرهنگی و تفریحی شامل حل جدول و مسابقه محله و... را از دیگر برنامه های شهرداری در این ایام ذکر کرد.



وی همچنین از حضور بیش از چهار میلیون نفر مسافر نوروزی در قالب گردشگران نوروزی و زائران کاروانهای راهیان نور در این شهر خبر داد و با تفکیک آمار مسافران نوروزی و کاروانهای راهیان نور گفت: از آمار ارائه شده بیش از دو میلیون نفر مسافران نوروزی و دو میلیون نفر کاروانهای راهیان نور بوده اند.



شیرازی با اشاره به اینکه در سال‌ جاری برای اسکان گردشگران در سطح شهر آبادان فعالیتهای بسیار زیادی صورت گرفت، گفت: روزهای اول و دوم فروردین کاهش مسافر داشتیم اما از روز سوم به بعد با افزایش فزاینده مسافر روبرو بودیم که علت آن بارندگی های نیمه شمالی کشور بود به گونه ای که به نسبت سال قبل 61 درصد افزایش مسافر داشتیم.



وی با اشاره به نظرسنجیهای انجام شده توسط ستاد نوروزی گفت: 41 درصد مسافران نوروزی برای نخستین بار به آبادان سفر کرده اند و 42 درصد هم دومین بار است که این شهر را برای مسافرت انتخاب می کنند.



شیرازی ادامه داد: استانهای اصفهان، لرستان و فارس سه استانی هستند که بالاترین آمار مسافران ورودی به آبادان را تشکیل داده اند و پس از آن ایلام و دیگر شهرهای استان خوزستان قرار دارند.



شهردار آبادان تصریح کرد: 53 درصد میهمان نوروزی مهمترین دلیل و انگیزه انتخاب این شهر را جاذبه های جنگی و یادمانهای دفاع مقدس، 44 درصد تفریح، 26 درصد جاذبه های طبیعی و تاریخی و 22 درصد خرید از بازارهای معروف این شهر عنوان کردند.