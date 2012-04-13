۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

وزیر جهاد کشاورزی از اولین پروژه بیوتکنیک تکثیر وپرورش ماهی صافی بازدید کرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: وزیر جهاد کشاورزی به همراه رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از پروژه تعیین بیوتکنیک تکثیر و پرورش ماهی صافی که برای اولین بار در کشور و دراستان هرمزگان انجام شد، بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان صبح جمعه در حاشیه بازدید وزیر کشاورزی از این پژوهشکده ، تعیین نرخ میزان هماوری عملی ماهی صافی پرورشی، تعیین درصد شکوفایی تخم و درصد بقا تخمها و همچنین تعیین میزان بقا و نرخ رشد لاروها تا مرحله انگشت قد را از اهداف این پروژه عنوان کرد.

محمدصدیق مرتضوی افزود: زمان اجرای طرح در دست اجرای کنونی، از ابتدای تیرماه 88 تا اواخر اسفندماه 91 پیش بینی شده است.

صافی ماهیان در بیشتر مناطق دنیا به ویژه مناطق شرقی مدیترانه و اقیانوس هند و آرام بعنوان ماهیان با ارزش خوراکی مد نظر قرار گرفته اند و روش تغذیه انها گیاهخواری و همه چیز خواری است.

در خصوص مولد سازی و تکثیر و پرورش صافی ماهیان دریایی تحقیقاتی در بخش تکثیر وپرورش پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان صورت گرفته است که ازآن جمله می توان به پروژه های تحقیقاتی مولدسازی صافی ماهیان گونه های Siganus sutor  و s. javus  بومی استان هرمزگان و تکثیر صافی ماهی گونه s.sutor اشاره کرد.

 

