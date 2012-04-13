باید به طور خاص به مبحث شادی و نشاط درمدارس توجه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، صادقعلی درویش مدیر آموزش و پرورش عباس آباد گفت: درسال جدید باید تحولاتی رادنبال کنیم که منجر به تحول بنیادین درآموزش و پرورش شود.



وی با اشاره به نگاه ویژه درخصوص مسائل تربیتی گفت:با توجه به ویژگی های سنی دانش آموزان باید به طور خاص به مبحث شادی ونشاط درمدارس توجه کنیم چراکه درفضای بی نشاط بحث تحول محقق نخواهد شد.



درویش به آمادگی کامل عباس آباد برای اجرای مهمترین اولویت سال ۹۱ یعنی نظام آموزش 3-3-6 اشاره کرد و گفت: با توجه به نقش محوری معلمان درتربیت دانش آموزان به نگرش ورویکرد جدید برای تحول درآموزش وپرورش نیاز داریم .



چالوس



مرحله دوم طرح مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه در تمام مدارس دوره متوسطه شهرستان با همراهی مسئولان مدارس به نحو بسیار مطلوبی اجرایی شد.



مهرزاد باروج، معاون آموزش و نوآوری آموزش و پرورش چالوس بیان داشت: این طرح در پی فراهم کردن زمینه های برنامه ریزی مطلوب با مشارکت دانش اموزان،ایفای نقش و مشارکت آنها در اداره مدرسه ای که در ان زندگی می کنند،می باشیم .



وی افزود: باور توانایی دانش آموزان در اداره مسئولیت های محول شده بی گمان ضمن اینکه انرژی سرشار آنها را هدفمند کرده و در راستای بهبود عملکرد مدرسه هدایت می کند.

چهاردانگه



سعیدی، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش چهاردانگه گفت: از دستاوردهای انقلاب اسلامی گسترش معارف اسلامی منبعث از قرآن کریم است که امکان تربیت آینده سازان را با دستیابی به حیات طیبه فراهم می سازد.



وی بیان داشت: در راستای اجرای طرح نور، منطقه چهاردانگه با اطلاع رسانی گسترده از طریق روحانیان، دهیاری ها و مدیران مجتمعها تاکنون تعداد 927 نفر و 46 درصد دانش آموزان موفق به ثبت نام شدند.