  1. جامعه
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

میرزابیگی عنوان کرد؛

وعده رئیس جمهور برای جذب 25 هزار پرستار و نیروی بالینی

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور از وعده رئیس جمهوری برای جذب 25 هزار پرستار و نیروی بالینی طی دو مرحله (10 و 15 هزار نفری) در سالهای 91 و 92 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی میرزابیگی افزود: پرستاران باید نهضت خودباوری و امید به آینده را در خود تقویت کنند و این در حالی است که پرستاری امروز در کشور جایگاه خود را پیدا کرده است.

وی اجرای قانون ارتقای بهره وری در بخشهای دولتی و بکارگیری نیروهای پذیرفته شده در آزمون استخدام اسفند 89 را از دستاوردهای نظام پرستاری در سال پیش برشمرد و قول داد تا اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری تا برطرف شدن ایرادات آن و اجرای آن در مراکز درمانی لشگری، تامین اجتماعی و بخش خصوصی را پیگیری کند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری از اجرای آزمایشی تعرفه گذاری خدمات پرستاری در 6 ماه نخست سال خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در 6 ماهه دوم اجرای این قانون سراسری شود.

