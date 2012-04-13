به گزارش خبرنگار مهر، در بخش زندگی و حیات علمی این شماره زندگی نامه و کتاب نامه هگل آمده که توسط میثم سفیدخوش ترجمه شده است.

در بخش نقد و بررسی هم مطالب زیادی منتشر شده است؛ مروری انتقادی به ترجمه دوم پدیدارشناسی هگل تألیف میثم سفیدخوش، فلفسه حق هگل از محمدمهدی اردبیلی و عقل در تاریخ از محمد باسط و درنگی در درس گفتارهای پیرامون فلسفه زیبایی شناسی هگل از مریم اوشلی و نیم نگاهی به فلسفه هگل استیس از مهدی هاشمی از جمله این مطالب است.

سرنوشت تراژیک برای برگردان فارسی تاریخ فلسفه هگل از محبوبه حقیقی، بررسی کتاب افکار هگل و نقد نقد جواد طباطبایی از محمد زارع، نگاهی نقادانه به کتاب: آزادی و تاریخ نوشته امیر صادقی، از تفسیر جهان هگلی تا تغییر آن نوشته مالک شجاعی و نگاهی مسأله محور به دیالکتیک هگلی و عرفان نظری اثر سید مختار مؤمنی، گزارشی نقادانه از پدیدارشناسی و منطق هگل از الهام کندری و سوء تعبیرهای هایدگر از دیدگاه های هگل در باب روح و زمان نوشته هوارد ترایورس و ترجمه و تلخیص از حسین رستمی جلیلیان از دیگر مطالب منتشر شده این بخش است.

در بخش معرفی تحلیلی هم مروری بر فلسفه هگل(ذاکرزاده) از صالح توسلی، فیلسوفی هگلی یا متفکری در انتظار نوشته شیما جرجانی، تأملی در تأملات هگلی تألیف فرهاد ناطقی، هگل و تاریخ فلسفه از مهدی میرابیان تبار، کتاب بهنگام یک هگلی جوان از حسام سلامت و هگل و فلسفه تاریخ از روح الله علیزاده آمده است.

هگل و جامعه مدرن از علی پیمان(زارعی)، هگل به روایت هایدگر نوشته محمدرضا عبدالله نژاد و هگل در ضیافت پست مدرن ها از محمد اصغری مطالب منتشره در بخش جستار این شماره از ماهنامه کتاب ماه فلسفه است. در بخش گزارش مترجم نیز تحلیل معنای نظام در فلسفه هگل نوشته علی مرادخانی منتشر شده و گفتگو با دکتر کریم مجتهدی در مورد پدیدارشناسی هگل نیز از دیگر بخش های این نشریه است.

گزارش کتاب سال و گزارش کتاب فصل و اطلاع رسانی هم از دیگر بخش های این ماهنامه است.

یادآور می شود، شماره 55، فروردین ماه کتاب ماه فلسفه به صاحب امتیازی خانه کتاب و سردبیری علی اوجبی به بهای 12000 ریال منتشر شد.