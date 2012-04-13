اقدامات لازم در زمینه ایجاد احساس امنیت در کرمان از سوی مجلس انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن پور عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور نمایندگان منتخب نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: مردم استان کرمان در انتخابات دوازدهم اسفند، کارنامه قابل قبولی از خود به کشور ارائه کردند.

وی افزود: در کل کشور، از مجموع نمایندگان فعلی مجلس کمتر از 30 درصدشان رای آورده اند اما در استان کرمان از 60 درصد نمایندگان شرکت کننده، 40 درصد توسط مردم انتخاب شده اند.

حسن پور با بیان این مطلب که امید برقراری عدالت نسبی در همه نقاط استان کرمان وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر، با تلاشهایی که صورت گرفته، کرمان از امن ترین نقاط کشور محسوب می شود.

وی افزود: بر اساس آمار رسمی کشور، در دو سال اخیر، 51 درصد کاهش در جرایم در استان کرمان داشته ایم.

وی از تشکیل کارگروهی در مجلس برای ایجاد احساس امنیت به ویژه برای سرمایه گذاران در کرمان نیز خبر داد و گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که پیگیری می کنیم استفاده از چهره های ملی استانی در سطح کشور است.

نماینده کنونی و منتخب نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سیرجان و بردسیر انتقال حساب شرکتهای بخش خصوصی به استان کرمان و رونق صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را از دیگر اولویت های کاری خود در مجلس نهم عنوان کرد.