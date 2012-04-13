اشتباهات داوری امتیازات زیادی از ما گرفت/ برای استقلال بازی نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی پس از تساوی تیمش مقابل سپاهان اصفهان در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به شرایط مسابقه اظهار داشت: باید بگویم سپاهان در حال حاضر بهترین روند را طی می کند. جایگاه سپاهان در سطح جدول رده بندی نشان می دهد که این تیم اصفهانی تیم قدرتمندی است.

وی با بیان اینکه در این مسابقه عملکرد خوبی را از دو تیم مشاهده کردیم تصریح کرد: در این مسابقه به دنبال این بودیم که فوتبال خوبی برای هواداران دو تیم و فوتبالدوستان اصفهانی به نمایش بگذاریم و امیدوارم که بازی خوبی را از دو تیم دیده باشیم.

دنیزلی در پاسخ به سئوالی پیرامون اینکه که "آیا استقلال و پرسپولیس برای قهرمانی استقلال با یکدیگر ائتلاف کرده اند"، تصریح کرد: ما اصلا بدنبال پیروزی برای رسیدن استقلال به قهرمانی نبودیم و تنها برای موفقیت خودمان و قهرمانی استقلال یا سپاهان برای ما هیچ تفاوتی ندارد.

وی در مورد اینکه آیا "سپاهان پتانسیل رسیدن به قهرمانی را دارد یا نه" بیان داشت: روندی که سپاهان در مسابقات اخیر خود داشته نشان می دهد که این تیم اصفهانی استحقاق رسیدن به قهرمانی را دارد زیرا سپاهان در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا درخشش خوبی داشته است.

دنیزلی با اشاره به مشکلات بازیکنان تیم پرسپولیس گفت: بازیکنان پرسپولیس در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر همزمان بازی می کنند و این مسئله باعث شده که بازیکنان ما در مسابقات خسته ظاهر شوند اما همه دیدند که پرسپولیس با وجود اینکه از سپاهان گل دریافت کرد توانست نتیجه را جبران کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اشتباهات داوری در لیگ ایران گفت: من در لیگ ترکیه به دلیل اشتباهات داوری قهرمانی را از دست دادم، در ایران هم اشتباهات داوری اتفاق می افتد اما گاهی مواقع این اشتباهات فنی است و گاهی این به دلیل مسائل دیگری است که هیئت مدیره و مدیرعامل پرسپولیس باید آن را پیگیری کرده و در مورد آن تصمیم گیری کنند.

وی گفت: در فصل جاری به دلیل اشتباهات داوری امتیازات بسیاری را از دست دادیم اما امیدوارم که در بازیهای آینده این اشتباهات تکرار نشود.