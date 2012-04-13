آبیاری تحت فشار در 10 هکتار اراضی زراعی گلوگاه اجرایی شد

علی طاهری امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون برای تجهیز اراضی زراعی و باغی گلوگاه برای آبیاری تحت فشار در سطح 270 هکتار درخواست از سوی این مدیریت دریافت شد.

وی افزود: 197 هکتار آن در حال مطالعه، 65 هکتار در حال اجرا و 10 هکتار آن اجرا شده است.



طاهری امیری، صرفه جویی در مصرف آب، افزایش راندمان آبیاری و بهبود کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.

وی بیان داشت: اجرای این طرح با تخصیص اعتبار 85 درصد کمک بلاعوض از سوی دولت و 15 درصد مشارکت کشاورزان است.