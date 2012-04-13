۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

طاهری در گفتگو با مهر:

آبیاری تحت فشار در 10 هکتار اراضی زراعی گلوگاه اجرایی شد

گلوگاه - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از اجرای عملیات آبیاری تحت فشار در سطح 10 هکتار از اراضی زراعی شهرستان انجام شده است.

علی طاهری امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون برای تجهیز اراضی زراعی و باغی گلوگاه برای آبیاری تحت فشار در سطح 270 هکتار درخواست از سوی این مدیریت دریافت شد.

وی افزود: 197 هکتار آن در حال مطالعه، 65 هکتار در حال اجرا و 10 هکتار آن اجرا شده است.

طاهری امیری، صرفه جویی در مصرف آب، افزایش راندمان آبیاری و بهبود کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.

وی بیان داشت: اجرای این طرح با تخصیص اعتبار 85 درصد کمک بلاعوض از سوی دولت و 15 درصد مشارکت کشاورزان است.

کد مطلب 1575574

