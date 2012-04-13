  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

آذین:

مدیران دستگاههای اجرایی در پی حل مشکلات مردم باشند

مدیران دستگاههای اجرایی در پی حل مشکلات مردم باشند

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده منتخب رفسنجان و انار در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: خواسته ما از مدیران اجرایی استان کرمان این است که با نگاه علاج جویانه در پی حل مشکلات مردم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آذین عصر پنجشنبه در دومین جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور نمایندگان منتخب نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: وظیفه نمایندگان قانونگذاری و نظارت است اما مردم انتظارات دیگری از ما دارند.

آذین تصریح کرد: مدیران اجرایی استان کرمان باید با نگاه علاج جویانه در پی حل مشکلات مردم باشند.

وی افزود: مردم اولین محلی را که برای انعکاس مشکلات خود بر می گزینند، دفتر نمایندگان آنها در مجلس است.

نماینده منتخب رفسنجان و انار در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بیکاری، گرانی و تورم و کمبود آب برای کشاورزی از مشکلات اصلی مردم است که نمایندگان با همکاری مسئولان اجرایی باید برای حل آن تلاش کنند.

آذین افزود: هنوز که ما به مجلس نرفته ایم، مردم هزاران نامه در خصوص مشکلات خود به ما ارسال کرده و تقاضای چاره اندیشی و حل آن را دارند.

کد مطلب 1575577

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها