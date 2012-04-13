مدیران دستگاههای اجرایی در پی حل مشکلات مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آذین عصر پنجشنبه در دومین جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور نمایندگان منتخب نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: وظیفه نمایندگان قانونگذاری و نظارت است اما مردم انتظارات دیگری از ما دارند.

آذین تصریح کرد: مدیران اجرایی استان کرمان باید با نگاه علاج جویانه در پی حل مشکلات مردم باشند.

وی افزود: مردم اولین محلی را که برای انعکاس مشکلات خود بر می گزینند، دفتر نمایندگان آنها در مجلس است.

نماینده منتخب رفسنجان و انار در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بیکاری، گرانی و تورم و کمبود آب برای کشاورزی از مشکلات اصلی مردم است که نمایندگان با همکاری مسئولان اجرایی باید برای حل آن تلاش کنند.

آذین افزود: هنوز که ما به مجلس نرفته ایم، مردم هزاران نامه در خصوص مشکلات خود به ما ارسال کرده و تقاضای چاره اندیشی و حل آن را دارند.