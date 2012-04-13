خدمت به مردم در اولویت اقدامات نمایندگان مجلس قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله عارفی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور نمایندگان منتخب نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه با حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس نهم، همه توطئه های استکبار نقش بر آب شد که این، جای شکرگزاری و قدردانی از ملت همیشه در صحنه ایران دارد.

وی در ادامه افزود: وحدت عوامل، چه قانونگذاری و چه اجرایی می تواند نقش مهمی در توسعه همه جانبه استان کرمان داشته باشد.

عارفی اظهار داشت: ما همواره پشتیبان دستگاههای اجرایی هستیم اما بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری، خدمت به مردم و حفظ جایگاه آنان در اولویت برنامه ها و اقدامات ما خواهد بود.

وی در ادامه به وجود مشکلات در بخشهای اقتصادی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، امروزه در حوزه های مختلف در دنیا الگو و نمونه است اما در بخش اقتصادی هنوز نتوانسته ایم مدلی مناسب را ارائه دهیم.

نماینده منتخب جیرفت و عنبرآباد در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم در این دوره مجلس شورای اسلامی، با کمک کارشناسان و صاحبنظران بتوانیم مدلی را ارایه کنیم که با آن بتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد.

