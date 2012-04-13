  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

امیری خواستار شد:

معارف تربیتی دانش آموزان در معلمان تقویت شود

معارف تربیتی دانش آموزان در معلمان تقویت شود

گلوگاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر جایگاه تعلیم و تربیت در جامعه، از معلمان خواست تا آموزش معارف تربیتی را در دانش آموزان تقویت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری شامگاه جمعه در گردهمایی مدیران، معاونان و مربیان مدارس گلوگاه اثر بخش ترین فعالیت های آموزش و پرورش در نظام اسلامی با توجه به ماهیت فرهنگی ایران اسلامی را دانست.

وی تاکید کرد: آینده این مملکت با همه مولفه های آن از جمله ارزش های اسلامی، انسانی و ملی بستگی به انجام درست ماموریت های این دستگاه مهم است.

امیری گفت: نقش معلم در این رسالت بزرگ بی بدیل بوده و بدون تردید شناخت جایگاه و منزلت این قشر و قدرشناسی از آن به ویژه در تعریف جدید معلم در سند تحول بنیادین، تاثیر شگرفی در فرایند تربیت نسل فردا دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران افزود: همه باید تلاش کنیم تا آموزش و پرورش را از اسارت محتوای وارداتی ، تئوری های کشورهای بیگانه  و قواعد تربیتیغیر اسلامی و غیر ملی نجات دهیم.

وی، هفته معلم را فرصتی برای بازخوانی وظایف و نقش این قشر در تربیت دانش آموزان توصیف کرد و افزود: معلم خلاهای محبت به دانش آموزان که در بخش های دیگر جامعه از جمله خانواده به او تحمیل می شود را پر می کند و او را در مسیر اهداف تعیین شده تربیت می کند.

امیری، هدایت تحصیلی درست، کیفی سازی فعالیت های هنرستان و حاکمیت نگرش ها و روشهای جدید با رویکرد اسلامی را یادآور شد و گفت: استقرار نظام جدید نیازمند همت همه همکاران است.

وی، از تلاشهای مدیران مدارس و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه قدردانی کرد.

سمیع الله مظفری، فرماندار گلوگاه با برشمردن اهمیت آموزش و پرورش در توسعه همه جانبه نظام معلمان را چراغ های هدایت و تربیت توصیف کرد که جامعه نه تنها در هفته معلم که همه زمانها و همه مکانها باید قدردان آن باشد.

گلوگاه شرقی ترین شهرستان مازندران و  دارای 88 مدرسه و ششهزار و 633 دانش آموز و 700 معلم کار تعلیم وتربیت آنان را بر عهده دارد.

کد مطلب 1575579

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها