معارف تربیتی دانش آموزان در معلمان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری شامگاه جمعه در گردهمایی مدیران، معاونان و مربیان مدارس گلوگاه اثر بخش ترین فعالیت های آموزش و پرورش در نظام اسلامی با توجه به ماهیت فرهنگی ایران اسلامی را دانست.

وی تاکید کرد: آینده این مملکت با همه مولفه های آن از جمله ارزش های اسلامی، انسانی و ملی بستگی به انجام درست ماموریت های این دستگاه مهم است.



امیری گفت: نقش معلم در این رسالت بزرگ بی بدیل بوده و بدون تردید شناخت جایگاه و منزلت این قشر و قدرشناسی از آن به ویژه در تعریف جدید معلم در سند تحول بنیادین، تاثیر شگرفی در فرایند تربیت نسل فردا دارد.



مدیر کل آموزش و پرورش مازندران افزود: همه باید تلاش کنیم تا آموزش و پرورش را از اسارت محتوای وارداتی ، تئوری های کشورهای بیگانه و قواعد تربیتیغیر اسلامی و غیر ملی نجات دهیم.



وی، هفته معلم را فرصتی برای بازخوانی وظایف و نقش این قشر در تربیت دانش آموزان توصیف کرد و افزود: معلم خلاهای محبت به دانش آموزان که در بخش های دیگر جامعه از جمله خانواده به او تحمیل می شود را پر می کند و او را در مسیر اهداف تعیین شده تربیت می کند.



امیری، هدایت تحصیلی درست، کیفی سازی فعالیت های هنرستان و حاکمیت نگرش ها و روشهای جدید با رویکرد اسلامی را یادآور شد و گفت: استقرار نظام جدید نیازمند همت همه همکاران است.



وی، از تلاشهای مدیران مدارس و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه قدردانی کرد.



سمیع الله مظفری، فرماندار گلوگاه با برشمردن اهمیت آموزش و پرورش در توسعه همه جانبه نظام معلمان را چراغ های هدایت و تربیت توصیف کرد که جامعه نه تنها در هفته معلم که همه زمانها و همه مکانها باید قدردان آن باشد.



گلوگاه شرقی ترین شهرستان مازندران و دارای 88 مدرسه و ششهزار و 633 دانش آموز و 700 معلم کار تعلیم وتربیت آنان را بر عهده دارد.