۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

حجت الاسلام امیری:

وحدت نیاز کنونی برای پیشرفت است/ لزوم جلوگیری از قوم گرایی

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده کنونی و منتخب کهنوج و منوجان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: برای پیشرفت استان نیاز به افرادی مسئول و تلاشگر داریم که با وحدت و به صورت شبانه روزی کار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا امیری عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور نمایندگان منتخب نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: هر چه سیستم اجرایی کارآمدتر باشد، توسعه استان و کشور سرعت می گیرد.

وی با بیان اینکه برخی مدیران استان کرمان در حال حاضر کارآمدی لازم را ندارند، گفت: ما از برخی از این مدیران  گلایه داریم و پیشنهاد می دهیم که این افراد در جای دیگری مشغول شوند و کسانی که واقعا و به طور شبانه روزی تلاش می کنند، مورد حمایت قرار گیرند.

حجت الاسلام محمدرضا امیری در ادامه سخنان خود، مسئولیت را امانتی از جانب خدا دانست و بیان داشت: ما باید امانتدار خوبی باشیم.

وی تصریح کرد: اگر مدیری، سیره شهدا و راه و رسم آنها را در زندگی پیاده کند، قطعا باعث پیشرفت استان و کشور خواهد شد.

حجت الاسلام محمدرضا امیری گفت: دستگاههای فرهنگی مسئولیت بسیار سنگینی در ترویج فرهنگ شهدا و ایثارگران و بزرگان انقلاب و دین بر عهده دارند.

وی دنیا طلبی، قوم و خویش گرایی و پرهیز، از دادن وعده هایی که عملی نمی شود را، آفت سیستم های اجرایی کشور بر شمرد و اظهار داشت: مدیران نباید به سمت تجمل گرایی و دادن وعده هایی که از توان انجام آن بر نمی آیند، بروند.

وی تاکید کرد: در کنار وحدت و همدلی نمایندگان و مدیران اجرایی، آنچه به توسعه استان کرمان سرعت می بخشد، بهره گیری از مدیران کارآمد و متعهد است.

نماینده کنونی و منتخب کهنوج و منوجان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همچنین بیان داشت: خدمت به مردم عبادت و نعمت بزرگی است که قدرشناسی از آن، خدمتگزاری به مردم است.

